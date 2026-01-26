我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日僅用91分鐘完成徒手攀登（free solo）台北101大樓，引全世界關注。對此，前台北市副市長李永萍認為，行銷城市還有很多其他方法，若這次開先例，更多人前仆後繼要挑戰，政府管理會是非常困難的課題。另外，李永萍透露，好萊塢大咖男星湯姆克魯斯也曾想來101拍片取景，但當時市府缺乏協調整合的機制，最終沒發生，讓她非常扼腕。李永萍昨上《中天辣晚報》表示，若自己仍是副市長，基於「偏保守派」的管理立場，恐怕會反對開放此類挑戰，因為若目標是讓台北被看見、讓101成為行銷焦點，其實還有很多其他方法，不一定要透過高風險的極限挑戰。其二，即使霍諾德因經驗豐富、成功機率相對較高，但整體而言仍存在相當風險。同時，李永萍指出，霍諾德挑戰成功，接下來若有其他人要來挑戰，到底要不要答應？一旦開了先例，後續管理難題恐將接踵而至。若未來大家紛紛提出申請要攀爬101，政府究竟要不要開放、如何審核、標準如何訂定，都勢必得建立一套申請辦法，從政府管理角度來看，其實事後麻煩不小，會是非常困難的課題。接著，李永萍更透露，電影《不可能的任務》系列男主角湯姆克魯斯過去就曾有意來台北101取景拍攝，且電影拍片在安全規劃上往往更為周延，但當時台北101未能促成，連帶台北市府也缺乏能提出申請、協調整合的機制，最終拍攝計畫轉往中國上海，讓她「扼腕到不行」。