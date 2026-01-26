我是廣告 請繼續往下閱讀

以加薩停火與重建為號召，美國總統川普推動的「和平委員會」剛在達沃斯曝光，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）便在場邊簽字加入，成為目前東南亞少數入會國之一，然而消息傳回國內，支持與質疑幾乎同步湧現，反對聲音憂心，在規則、權限與運作方式尚未釐清前倉促入會，恐讓印尼未來在國際議程上受制於美國，連一向標榜的「自主積極」外交路線也面臨考驗。這場簽署儀式於1月22日世界經濟論壇期間舉行，印尼外交部隨後強調，和平委員會的宗旨在於鞏固永久停火、推動加薩重建，並在承認巴勒斯坦自決權與建國權的前提下，促進公正且長久的和平。官方說法試圖凸顯，印尼加入是為了在新平台內替巴勒斯坦發聲，而非單純追隨美國。和平委員會雖是在聯合國安全理事會去年11月通過、由美國提出的決議下成立，原本設定為加薩地帶的過渡行政安排，任期至2027年底，必要時可再延長，然而川普（Donald Trump）及其團隊近來的說法，已把任務範圍從加薩治理，擴大為「處理世界各地衝突」，讓不少外交觀察家質疑，這是否意在打造一個由美國主導、可彈性擴權的新政治平台。這樣的疑慮在印尼國內被進一步放大。多個伊斯蘭團體對以色列同樣受邀加入表達不滿，認為委員會在結構設計上存在嚴重失衡，不僅巴勒斯坦代表性不足，也可能稀釋印尼長期以來在巴勒斯坦議題上的道德立場。批評者指出，若平台未來做出不利巴勒斯坦的決定，印尼身為會員，是否仍能堅守既有立場，成為難以迴避的問題。另一個爭議焦點，是成為永久會員的國家，可能須支付高達10億美元的費用，引發質疑和平委員會恐淪為以資金換影響力的政治俱樂部。印尼外交部隨即出面澄清，強調目前沒有任何付費安排，非永久會員無須繳費，並重申該委員會僅是臨時與過渡性機制，試圖為國內疑慮降溫。學界對印尼此刻入會的實質效益仍多所保留。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員劉敏麗指出，委員會的權限、決策層級與會員實際影響力皆未明朗，印尼即便加入，也未能進入核心理事會，恐怕難以左右議程，反而必須順從多由美國主導的決策方向，這與印尼一貫主張的外交自主性並不完全相符。印尼長年建立的「支持巴勒斯坦、多邊主義倡議者」形象，可能面臨被重新詮釋的轉捩點。批評者指出，若和平委員會被貼上單邊服務美以利益的標籤，印尼的參與將被視為向美靠攏，背離了追求公平和平的初衷。比起會員身分，印尼更應專注於爭取透明機制、保障巴勒斯坦話語權，並確保政策具備進退自如的空間。若缺乏這些護欄，這場以外交為名的佈局，恐反過來束縛印尼的立場，甚至侵蝕其珍貴的國際信譽。