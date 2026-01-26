我是廣告 請繼續往下閱讀

國際金價持續飆高！上週五收在每盎司4976.2美元的全新高點，今（26）日清晨衝破每盎司5000美元大關，接近已經漲至5093美元的歷史高點。國內今日飾金價格也水漲船高，突破新台幣2萬元大關，牌價來到新台幣11400元，台銀存金存摺台幣5172元，均一路創高。而國際金價飆升，是受到多重國際因素影響，包括全球地緣政治衝突升溫，黃金避險預期加大，以及全球央行持續加碼黃金儲備、美國貨幣政策轉向寬鬆等。美國銀行（Bank of America）已將其短期金價目標調高至每盎司6000美元，這是目前所有大型金融機構中，對這項貴金屬最為大膽的價格預測。據關注貴金屬消息媒體KITCO News報導，美銀分析師哈特內特（Michael Hartnett）在給客戶的報告中表示，「歷史雖不能完全預示未來，但回顧過去四次牛市，黃金在 43 個月內的平均漲幅約為 300%，這意味著金價有望在春季達到 6,000 美元。」若達到此水準，金價將比目前的歷史高點再高出 20% 以上。隨著供應下降與成本上升推升金價，美銀金屬研究主管維德默（Michael Widmer）在1月稍早曾表示，黃金今年仍將是投資組合中的關鍵資產。他認為，市場環境緊縮與對獲利的高度敏感性，使黃金成為 2026 年主要的避險工具與觸發收益的因素。除了黃金之外，白銀的上漲爆發力同樣受到關注，維德默指出，白銀可能更吸引願意承擔較高風險，藉此換取更大收益的投資者。他也拿出金銀比來當參考，若以2011年歷史低點32:1計算，目前銀價可達 135 美元；若以 1980 年的歷史低點14:1倍計算，銀價則可能飆升至每盎司 309 美元。