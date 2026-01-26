由「青春動滋券」轉型升級的「運動幣」於今（26）日上午10點在「動滋網」正式開放登記。本次政策重大變革，適用對象首度從青年擴大至「16歲以上全民」，預計發放60萬份、每份面額500元。除了可以看比賽、健身外，今年最大的亮點就是「買球鞋也能抵」，《NOWnews 今日新聞》為您整理最完整的登記攻略與QA。
📍運動幣 vs 青春動滋券！三大變革亮點
1. 對象全齡化： 凡是民國99年1月1日（含）以前出生的國民（即年滿16歲），均具備登記資格，不再侷限於青年。
2. 首度開放「添裝備」： 民眾最愛的球鞋、運動服、器材或穿戴裝置，今年納入抵用範圍（上限200元）。
3. 串連產業鏈： 鼓勵民眾從「添裝備」開始，進而轉化為實際參與「做運動」與「看比賽」。
📍登記怎麼領？前5日身分證末碼分流
為確保「動滋網」系統順暢，運動部規劃前5日採身分證字號末碼分流登記抽籤，請民眾依以下日期前往網站登記：
📍中籤結果何時知？2/12直播見真章
登記截止後，運動部將於2月12日進行公開直播抽籤。中籤者當日下午會收到簡訊通知，亦可於2月13日上午10時起上網查詢。中籤者可自3月1日起開始領券抵用，使用期限至12月31日止。需要注意的是，運動幣限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售等行為。
📍2026運動幣登記懶人包
發放金額：每份500元（共60萬份，採抽籤制）
登記資格：16歲以上國民（99年1月1日前出生）
登記時間：1月26日 (一) ～ 2月8日 (日)
登記網站：動滋網
抽籤日期：2月12日（直播抽籤）
使用期限：3月1日至12月31日
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 對象全齡化： 凡是民國99年1月1日（含）以前出生的國民（即年滿16歲），均具備登記資格，不再侷限於青年。
2. 首度開放「添裝備」： 民眾最愛的球鞋、運動服、器材或穿戴裝置，今年納入抵用範圍（上限200元）。
3. 串連產業鏈： 鼓勵民眾從「添裝備」開始，進而轉化為實際參與「做運動」與「看比賽」。
為確保「動滋網」系統順暢，運動部規劃前5日採身分證字號末碼分流登記抽籤，請民眾依以下日期前往網站登記：
- 1月26日（一）： 末碼 0、1
- 1月27日（二）： 末碼 2、3
- 1月28日（三）： 末碼 4、5
- 1月29日（四）： 末碼 6、7
- 1月30日（五）： 末碼 8、9
- 1月31日至2月8日： 不限末碼，全面開放登記。
登記截止後，運動部將於2月12日進行公開直播抽籤。中籤者當日下午會收到簡訊通知，亦可於2月13日上午10時起上網查詢。中籤者可自3月1日起開始領券抵用，使用期限至12月31日止。需要注意的是，運動幣限中籤者本人使用，禁止轉讓、販售等行為。
發放金額：每份500元（共60萬份，採抽籤制）
登記資格：16歲以上國民（99年1月1日前出生）
登記時間：1月26日 (一) ～ 2月8日 (日)
登記網站：動滋網
抽籤日期：2月12日（直播抽籤）
使用期限：3月1日至12月31日