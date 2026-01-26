我是廣告 請繼續往下閱讀

美廉社母公司三商家購23日拋震撼彈，宣布將以新台幣1.25億元收購來來超商（OK Mart）100%股權及相關智慧財產權。也因此帶動今（26）日三商家購股價表現強勢，早盤跳空開高後迅速攻上漲停並鎖死，股價來到42.35元，相關個股三商（2905）同步走揚。美廉社母公司三商家購拋震撼彈，宣布將以新台幣1.25億元收購來來超商（OK Mart）100%股權及相關智慧財產權。交易完成後，雙方將維持雙品牌並行、各自獨立營運的模式，不進行品牌整併，持續深化零售通路布局。三商家購說明，此次併購是基於提升整體競爭力與擴大零售經營規模的中長期策略考量，交易金額為現金1.25億元，資金來源為公司自有資金。經會計師以收益法與可類比公司法進行評估後，確認收購價格落在合理區間，預期長期將有助於公司每股淨值與每股盈餘表現。併購完成後，營運模式不變，將透過策略整合發揮通路綜效。三商家購進一步指出，交易完成後將依法向主管機關辦理相關申報與過戶程序。未來雙方仍會維持原有品牌定位、通路特色與營運方式，確保消費者服務不中斷，並藉由資源互補，提供更完整、多元的商品選擇與消費體驗。消息一出帶動三商家購今日早盤跳空開高後迅速攻上漲停並鎖死，股價來到42.35元，上漲3.85元，相關個股三商（2905）也同步走揚，最高上漲3.8%，一度站上16元。