新北市新莊區22日下午2時許發生一起死亡車禍，一名63歲的潘姓男子當時駕駛一輛BMW行經重新路五段656巷與環漢路時，不慎和一輛左轉的機車發生碰撞，導致40歲束姓機車騎士連人帶車噴飛，頭部直接重摔地面。警消獲報到場後，緊急將束男送往醫院搶救，最終仍於下午3時41分許宣告不治。另雙方並無酒駕情形，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。據了解，當時潘男綠燈直行於環漢路往樹林方向行駛，行經一處巷口時和騎機車欲左轉的束男發生碰撞。由於撞擊力道相當大，束男整個人直接噴飛，在空中翻轉一圈後「頭下腳上」重摔在地，現場車殼更是碎落一地，相當驚悚。警消獲報到場後，緊急將束男送往台北醫院搶救，至於潘男則未受傷。經送醫搶救後，束男仍於同日下午3時41分不治，警方依規定替潘男進行酒測，其酒測值為0，另束男抽血檢測後也未有毒駕情形，員警檢視尚未發現雙方車輛有違禁品或毒駕情形。新莊分局交通分隊已到場完成現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，至於肇事的潘男則被依過失致死罪移送偵辦。