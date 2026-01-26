我是廣告 請繼續往下閱讀

資深藝人曹西平猝逝後，遺產分配問題引發關注，也讓《民法》中的「特留分」制度再度成為討論焦點。法務部近年著手檢討《民法》繼承編相關規定，並委託中央警察大學教授鄧學仁進行研究。鄧教授在研究報告中指出，台灣已正式邁入超高齡社會，現行制度恐不符實務需求，建議參考日本《民法》修正方向，刪除兄弟姊妹的特留分規定。研究報告同時提出配套設計，建議增設非繼承人的「特別貢獻分」，以及保障高齡配偶居住權的相關制度。未來即便非屬法定繼承人、也無血緣關係，只要在被繼承人生前對其生活照護或財產管理具有實質貢獻，仍有機會依法律規定取得遺產，符合被繼承人真意。法務部官員指出，是否刪除兄弟姊妹特留分，目前社會與法界仍存在不同聲音，法務部並未預設立場，將整合外國立法例與研究成果，邀集學者專家研議，並廣泛徵詢各界意見後，再評估啟動修法程序。民間團體「台灣遺囑協會」則主張，手足特留分已不符合現代家庭型態，實務上反而容易引發爭產糾紛，應回歸遺囑自由，讓被繼承人能依自身意願分配財產。國民黨立委吳宗憲也以過去辦案經驗指出，曾有未生育夫妻案例，妻子長年照顧重病丈夫，卻在丈夫過世後，遭素未謀面的同父異母弟弟主張特留分，最終被迫出售房產，陷入無家可歸的困境，凸顯現行制度可能造成的不公平結果。為避免這類不公平事件，研究報告也指出希望高齡配偶在遺產分割後，被其他繼承人主張無權居住、甚至要求給付租金，建議增設「配偶居住權」，作為高齡社會下的重要保障機制。