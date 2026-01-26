我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卜星慧傳出在男友過世後，被男方家人要求24小時內搬出去，對此，她反駁並非真相。（圖／翻攝自卜星慧 Emily Pu臉書）

曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》選秀節目的歌手卜星慧，近日捲入已故知名音樂製作人男友莊景雲的身後事風波。外界盛傳她在男友過世後，遭男方家屬掃地出門、被要求在24小時內搬離同居處。對此，卜星慧今（26）日首度出面回應駁斥，強調這些說法完全不實，並親自還原搬遷過程，她也對外說明真相：「姊姊一直是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」根據《鏡週刊》報導，卜星慧與製作人莊景雲交往且同居多年，感情深厚。未料莊景雲去年12月因心肌梗塞驟逝，報導指出，由於莊家是大地主，兩人同居的地點為莊家名下房產，因雙方未登記結婚，沒有法律上的配偶名分，傳出莊景雲的姊姊在弟弟過世後，要求卜星慧必須在24小時內搬離充滿回憶的住處，甚至被刁難需出示發票收據才能帶走屋內物品，引發外界對男方家屬做法的議論。對於新聞報導內容，卜星慧坦言感到非常錯愕且難過，她表示莊老師生前一直希望感情保持低調，現在私事被放大檢視，甚至牽連到家人，讓她不得不出面澄清。針對外界形容她與莊姊姊關係惡劣，卜星慧鄭重否認：「這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」至於「不到24小時即被逐出家門」及「拿東西需看發票」的指控，卜星慧也逐一反駁。她解釋，在莊老師離世後，她仍有近一週的時間持續進出工作室整理物品，過程中姊姊從未催促或驅趕，現場亦有多位親友可作證。她強調：「姊姊從未對我表達『不准帶走任何物品』的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。」卜星慧表示目前已安頓好住處，盼外界傳言止步，讓親友們能專注於未來的生活，不要再撕裂過去。