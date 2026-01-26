曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》選秀節目的歌手卜星慧，近日捲入已故知名音樂製作人男友莊景雲的身後事風波。外界盛傳她在男友過世後，遭男方家屬掃地出門、被要求在24小時內搬離同居處。對此，卜星慧今（26）日首度出面回應駁斥，強調這些說法完全不實，並親自還原搬遷過程，她也對外說明真相：「姊姊一直是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」
卜星慧遭爆料 被男友姊姊掃地出門
根據《鏡週刊》報導，卜星慧與製作人莊景雲交往且同居多年，感情深厚。未料莊景雲去年12月因心肌梗塞驟逝，報導指出，由於莊家是大地主，兩人同居的地點為莊家名下房產，因雙方未登記結婚，沒有法律上的配偶名分，傳出莊景雲的姊姊在弟弟過世後，要求卜星慧必須在24小時內搬離充滿回憶的住處，甚至被刁難需出示發票收據才能帶走屋內物品，引發外界對男方家屬做法的議論。
對於新聞報導內容，卜星慧坦言感到非常錯愕且難過，她表示莊老師生前一直希望感情保持低調，現在私事被放大檢視，甚至牽連到家人，讓她不得不出面澄清。針對外界形容她與莊姊姊關係惡劣，卜星慧鄭重否認：「這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。」
卜星慧出面回應 和男友家人沒有交惡
至於「不到24小時即被逐出家門」及「拿東西需看發票」的指控，卜星慧也逐一反駁。她解釋，在莊老師離世後，她仍有近一週的時間持續進出工作室整理物品，過程中姊姊從未催促或驅趕，現場亦有多位親友可作證。她強調：「姊姊從未對我表達『不准帶走任何物品』的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。」卜星慧表示目前已安頓好住處，盼外界傳言止步，讓親友們能專注於未來的生活，不要再撕裂過去。
卜星慧回應全文：
各位媒體朋友們大家好，我是卜星慧
關於某些新聞報導的內容，坦白說我感到非常錯愕，也相當難過。
我從未預期自己的私事會被如此大幅度地報導，更未曾對外公開我與莊老師的關係。事實上，莊老師生前也一直希望這段關係能夠保持低調，因此在新聞中被指名道姓，甚至出現我們的合影，讓我感到相當難過。
自莊老師離世，事情發生至今，我已安頓好自己的住處，也逐漸調整好心情，準備重新整理生活，迎接下一個階段。
但我必須鄭重澄清，我與莊老師的姊姊之間，並不存在外界所形容的惡劣關係。這些年來，姊姊在生活上給予我與莊老師許多照顧，也曾協助處理我與身邊親友的各種事務。雖然我們並非無話不談，但她一直都是一位願意付出、用心照顧家人的姊姊。
關於「被要求不能帶走屋內物品、需出示發票收據」的說法，完全與事實不符。我是在姊姊的協助與監督下，我整理並帶走的物品皆為我個人物品，過程中姊姊也沒有阻止我搬離或帶走屬於我的東西。
關於「不到24小時即被男友姊姊逐出家門」的說法，同樣不屬實。莊老師離世後，我仍有近一週的時間持續出現在原本的工作室，慢慢整理與收拾物品，過程中姊姊從未催促、驅趕我離開，現場也有多位親友可以作證。而姊姊從未對我表達「不准帶走任何物品，認定皆屬莊家財產」的說法，也沒有讓我產生這樣的感受。
事情發展至今，我深知莊老師身邊的每一個人都在承受失去的痛苦，大家都有各自艱難的處境。我由衷希望相關的傳言能在此止步。莊老師對我們而言，都是極其重要、無可取代的人，彼此之間的牽連與情感非常深厚，後續仍有許多現實與生活需要慢慢面對與處理。
懇請身邊關心我們的朋友，在心裡去紀念就好，逝去的已無法改變，我們更需要專注於眼前的生活與未來，而不是持續追究與撕裂過去。
謝謝大家的理解與體諒。
—— 卜星慧
