在野藍白在立法院持續聯手封殺中央總預算和國防特別條例預算，而國民黨日前舉辦餐敘，黨主席鄭麗文背後的傳聞金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱也罕見現身，並傳出他並針對台美議題向現場立委們喊話要「硬起來」。對此，資深媒體人陳嘉宏今（26）日示警，一位反美金主的演講可以找來所有國民黨高層及幾乎整個國民黨立院黨團到場聆聽教誨，恐怕連谷立言都得自嘆弗如，AIT應該重新惦量自己對國民黨的影響力。那些還認為國民黨「不敢」與美國決裂的人，恐怕低估相關情勢惡化的程度。陳嘉宏今發文指出，CK楊從來不輕易拋頭露面，曾有國民黨人用：「他想找你你就會看到他，但你永遠找不到他」來形容他的神秘。如今，CK楊打破罣礙從幕後走向幕前，直接面向所有的國民黨立委，顯見CK楊等人對於封殺《國防特別條例》與《台美關稅協議》的急切與決心。那些還認為國民黨「不敢」與美國決裂的人，恐怕低估相關情勢惡化的程度。陳嘉宏分析，國民黨這場不公開的餐會最後卻見諸報端，也代表國民黨內部的確不少人對於「黨主席金主跑來對立院黨團演講」感到不滿。不過，與國民黨內始終不乏反對此刻全面杯葛民進黨施政的路線一樣，當不同的看法不敢公開表述，激進的對抗路線就騎劫了整個國民黨，這正是目前藍綠激烈對抗的深沉原因。陳嘉宏更提到，國民黨是個擁有親美傳統的政黨，AIT對於如何遊說並掌握國民黨的政治意向一向有高度把握。不過，從《國防特別條例》連續8次無法送出立法院程序委員會，再到一位反美金主的演講可以找來所有國民黨高層及幾乎整個國民黨立院黨團到場聆聽教誨，恐怕連谷立言都得自嘆弗如，AIT應該重新惦量自己對國民黨的影響力。陳嘉宏認為，CK楊要國民黨「重新撐起那根脊梁」，這根「脊梁」從來不會出現在國共關係上，而是要國民黨立委們用「反美」來證明自己。現在的這個國民黨，既非半世紀前兩蔣時代那個反共抗俄依賴美援的國民黨，也非30年前李登輝時期那個時刻以美國意向馬首是瞻的國民黨，甚至也不是15年前馬英九執政時那個堅持中華民國本位循序開放兩岸關係的國民黨。AIT早認清楚這一點，對於國民黨與台灣的政局會有更清朗的認識與決斷。