我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三發地產首場ESG倡議與談座談會「城市新地標: 永續如何成為全球語言」，邀集多位具備國際視野與實務經驗的企業領袖齊聚一堂。（圖／三發地產提供）

為打造共好企業社群新起點，三發地產日前舉辦首場ESG倡議與談座談會「城市新地標: 永續如何成為全球語言」，邀集多位具備國際視野與實務經驗的企業領袖齊聚一堂，透過深度對話與交流，展現三發地產對於城市永續發展的長遠期待。三發地產董事長鍾鼎晟表示，作為開發三發地產首座商辦，規劃理念上選擇從「傾聽」出發，傾聽企業主在總部設立與營運上的關鍵痛點，傾聽團隊對工作環境的真實需求，並思考如何透過空間規劃、服務設計與制度支持，提供真正有感、可長期落實的解決方案。期盼這座空間不僅是辦公場域，更能成為「共好企業社群」的起點，孕育具備國際競爭力與永續實踐力的標竿企業。本次論壇特別邀請 ING台灣區總經理張崇崗 Sophia、太古可口可樂公共事務、傳訊及可持續發展總監張燕妮 Vanessa ，以及TeraHive Head of Innovation and Ecosystem鄭宇翔Joe，分別從金融、品牌營運與製造等不同企業視角，分享永續策略落實的實務經驗與案例。透過講者的全球視野與第一線實務經驗，為未來進駐此商辦的企業社群注入啟發，也為三發地產自身帶來更多共鳴與前瞻思考。當永續成為全球語言，企業不再只是在「回應當下」，而是在為未來的城市與產業定義運作方式。三發地產期待，企業主能在此安心帶領組織穩健成長，員工能在此放心工作、發揮生產力，而整體建築也能為城市與社會創造長期、正向且可永續的影響力。三發地產董事長鍾鼎晟強調，這不僅是一棟商辦，更是一個促成信任、累積價值的場域，讓企業與城市得以攜手向善、共同成長。這是始終堅信的理念——建築不只是鋼筋水泥的集合，而是承載人與社會關係的容器；永續不只是規範與標準，而是一份需要長久實踐的承諾。