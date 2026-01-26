我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣經濟研究院今（26）日公布，去年12月營業氣候測驗點，製造業、服務業及營建業年底收尾紛紛走揚，分別增加3.61、1.21及2.31點。（圖／台經院提供）

▲台經院今日也公布對於今年經濟成長率（GDP成長率），預估增加4.05%，較去年11月預測的2.60%，增加1.45個百分點。（圖／取自台經院報告）

台灣經濟研究院今（26）日公布，去年12月營業氣候測驗點，製造業、服務業及營建業年底收尾紛紛走揚，分別增加3.61、1.21及2.31點。台經院今日也公布對於今年經濟成長率（GDP成長率），預估增加4.05%，較去年11月預測的2.60%，增加1.45個百分點。而在展望國內經濟表現，台經院認為，經濟成長動能預期將轉為「內外皆溫」。相較於 2025年以外需與民間投資為主要支撐、民間消費相對疲弱的成長型態，2026年可望呈現外需與投資穩健擴張，並帶動內需消費同步回溫的成長結構。內需方面，隨企業獲利維持穩健，薪資、獎金與股利調升空間擴大，就業市場表現持穩，加上車市政策效應與股市財富效果挹注，民間消費動能可望回歸常態，2026年我國經濟成長率為4.05%，較上次預測上修1.45個百分點。對於經濟預測修正幅度大，台經院長張建一表示，去年大家都有點低估整體經濟情勢，而這次上修原因包括民間消費從2%到2.5%，認為關稅拍板後，進口車關稅調降已勢在必行，去年觀望車架的消費者應該會蠢蠢欲動。其次，固定資本從2.15%成長率上修到3.05%，主要還是認為除了AI投資之外，傳產也有相當機會走出去。台經院分析，全球對於2026年整體成長動能預期將較2025年略為趨緩或持平，影響因素包括AI是否仍能維持熱能、美國關稅政策、中國生產過剩問題，以及各類地緣政治波動。而在國內產業方面，12月進出口表現依舊亮眼，但受到高比較基期漸高影響，出口年增率由11月的55.96%縮減至43.44%，進口亦由44.94%大幅縮減至14.91%。去年「兩大出口引擎」以資通與視聽產品、電子零為主，全年年增89.55%、25.76%，合計增加53.05%，其餘貨類僅微幅增加0.91%。國內生產部分也呈現兩樣情，台經院表示，與AI、高效能運算相關的產業，包括科技貨品，或是傳產中的機械、機電業都有吃到紅利，但其餘產業就面臨中國低價傾銷及終端需求疲乏，未能出現翻轉。據台經院對製造業廠商所做2025年12月問卷結果顯示，製造業營業氣候測驗點為97.22點，較11月修正後之93.61點增加3.61點，呈現連續6個月呈現上揚態勢。服務業方面，隨著周年慶與雙十一等購物檔期結束，零售業銷售動能趨緩，消費情緒回歸理性；據經濟部統計處上週公佈統計，零售業全年呈現年減0.2%，終結「連9紅」，但全年營收維持歷年次高。台經院表示，受惠於企業尾牙與春節年菜預購需求陸續浮現，加上冬令進補帶動相關商品銷售，通路業者透過聯名合作與熟食新品持續挹注買氣，對業績形成支撐，約6成零售業者認為當月景氣表現與上月持平；據台經院2025年12月服務業營業氣候測驗點為92.44點，較11月的91.23點增加1.21點，呈現連續三個月的上揚態勢。最後在營造業，由於年底已進入公共工程加速趕工期，各公部門單位為力拼達成95%計畫達成率，加上半導體廠務工程進度不斷推進，因此營造業當月看法呈現好轉態勢；不動產業方面，2去年12月六都建物買賣移轉件數月增率為25.0%，是因大量新成屋落成完工、趕在年底前過戶，但12月六都建物買賣移轉件數年減率為7.2%，反映整體交易量能仍處於低檔態勢，營業氣候測驗點為102.45點，較11月之100.14點小幅上升2.31點。針對營建業近期土方之亂，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，土方新政確實導致部分營建業無法開工，但過去廢土確實也比較多違法態勢，確實有管制必要，認為短期內中小開發業者受到財務壓力會比較大；對於房價方面，新政可能會出現支撐力道，因為業者就必須考慮到成本增加下的反映，讓利幅度會有所縮減。