美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光。然而，行政院長卓榮泰隨後在臉書發文祝賀時，卻以「台灣101」稱呼，立刻遭網友質疑刻意避談「台北」，留言區瞬間被灌爆，批評聲浪不斷。卓榮泰在貼文中寫道，為霍諾德徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊，同時也感謝所有促成這項壯舉的每個人，並強調「世界再一次看見台灣」，更以「世界＋台灣＝突破極限」作結，卓榮泰大讚霍諾德真勇、台灣真正水，連有懼高的他也一直看到底。不過，相關用語卻引發大量反彈聲浪，不少網友直言，「台灣101？？可以在噁心一點！」、「原來台北101改名了」、「台北101（英語：TAIPEI 101）」、「直接民進黨101會不會快一點」、「去中化不夠，現在要去北化了是不是？」、「要如何把一篇無傷大雅的文發成公關災難」，貼文曝光短短不到一天，便衝破了上千則留言。