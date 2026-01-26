我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一名林姓外送員日前晚間送餐完畢，在騎車返回店內途中，放置於後座的外送箱，不慎掉落在烏日區中山路三段與高鐵東路口，而他卻渾然不知，所幸當時轄區警方巡邏經過，發現該外送箱孤零零遺落在車流交織的暗處，員警隨即下車拾起，並意外發現箱內裝有高達11000元的辛苦餐費。正當林男腦袋一片空白、心急如焚地打算依原路折返搜尋時，便立刻接到警方通知前來認領，讓他感動直呼，若非員警的高效率相助，這整天的奔波恐怕真的都要付諸流水，白忙一場。日前晚間9時許，警方巡邏行經烏日區中山路三段與高鐵東路口時，偶然發現一只外送箱孤零零地掉落在馬路中央，由於當時天色昏暗且往來車流量龐大，為了避免路過騎士閃避不及發生危險，員警隨即下車將箱子拾起移至安全處，沒想到打開檢查時，竟在箱內發現新台幣11000多元現金。為了儘速物歸原主，員警隨即返回派出所展開調查，透過監視器畫面終於鎖定該外送箱的主人為一名林姓外送員，警方根據機車車牌號碼取得聯絡方式，並通知外送員前來認領。林姓外送員在接獲警方通知後，隨即抵達派出所，他語帶焦慮地表示，箱子裡面裝著他跑了好幾趟、辛苦奔波送餐才收到的萬元餐費，發現遺失的當下他整個人嚇得腦袋一片空白，正心急如焚地打算依原路折返搜尋時，就幸運接到了員警的來電，這才讓他鬆了一口氣，確認金額分毫未少後，林男不斷致謝並直呼：「原本以為今天要白工了，真的非常感謝警察幫忙！」