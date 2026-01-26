我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網球一姐謝淑薇在澳洲網球公開賽（Australian Open）傳來捷報！今（26）日她與拉脫維亞好手「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，在女雙第三輪賽事中展現絕佳默契，以6：3、6：2直落二輕取大會第13種子德國西格蒙（Laura Siegemund）與美國科寧（Sofia Kenin）組合，順利挺進女雙8強，繼續朝著兩人在澳網的首座冠軍邁進。名列本屆大會第3種子的謝淑薇與奧絲塔朋科，去年曾攜手殺入澳網決賽，可惜最終屈居亞軍。今年兩人捲土重來，首輪先以直落二擊退對手，次輪則因對手賽前退賽兵不血刃晉級，體力獲得充分保留。今日面對實力不俗的德美聯軍，其中科寧為前澳網女單冠軍、西格蒙則為雙打專家，「台拉聯軍」開賽首盤遭遇頑強抵抗，雙方一路互保發球局僵持不下。關鍵轉折出現在第8局，謝淑薇組合把握機會完成關鍵破發，隨後穩穩保發，以6：3先馳得點。進入第二盤後，謝淑薇招牌的網前「鬼之截擊」與奧絲塔朋科的後排暴力抽球形成完美互補，打得對手難以招架。兩人在此盤展現強大壓制力，一共破了對手3個發球局。賽末點在對手回球掛網後，謝淑薇與奧絲塔朋科以6：2鎖定勝利。順利晉級8強後，謝淑薇與奧絲塔朋科下一輪的對手將是加拿大名將布洛絲姬（Gabriela Dabrowski）與巴西好手史蒂芬妮（Luisa Stefani）的組合。