▲中壢凌晨一賓士車駕駛拒檢逃逸，於市區狂飆，連闖數個紅燈後撞入鐵板燒店。（圖／翻攝畫面）

▲賓士車頭嚴重損毀。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區今（26）日凌晨發生驚險酒駕拒檢事件，車上載著一名美女的白色賓士因跨越雙黃線行駛遭員警攔查，未料駕駛疑似心虛，當場拒檢猛踩油門逃逸，在市區內狂飆、連闖多個紅燈，最後失控撞進路口鐵板燒店，畫面驚險。所幸事故未造成人員傷亡，但整起過程已嚴重危害公共安全。警方指出，內壢派出所員警凌晨3時50分在慈惠三街執行交通違規稽查勤務時，發現賴男駕駛的白色賓士跨越雙黃線行駛，隨即上前示意停車受檢，未料賴男不但未停，反而加速逃逸，在中壢市區內高速繞行約4分鐘，過程中多次闖紅燈，行車路線橫跨多處主要道路，情況相當驚險。警方見狀立即通報線上警力展開攔截圍捕，賴男一路狂飆，最終在左轉新生路時疑似輪胎打滑失控，「犁田」撞進路旁一間知名連鎖鐵板燒店，導致店面大門與部分落地窗受損，所幸當時店內未傳出人員受傷，避免憾事發生。警方隨即將賴男制伏逮捕，經酒測發現其酒測值高達每公升0.68毫克，已明顯超標，當場依涉嫌《刑法》公共危險罪以現行犯逮捕，並依法扣押車輛，全案警詢後移送地檢署偵辦。至於賴男同車的女性友人，警方也將依相關連坐規定，進一步釐清是否涉及責任。中壢警分局長林鼎泰強調，酒後駕車本就嚴重危害自身及他人生命安全，若再加上拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦、絕不寬貸；也再次呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。