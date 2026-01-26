我是廣告 請繼續往下閱讀

盤點尾牙5大中獎祕訣！不只花家黑魔法、娜璉桌布

1.花家黑魔法「老祖宗保佑我」：

▲去年有網友分享尾牙前和同事反覆播放《花木蘭》主題曲〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，讓這個招財祕法瞬間爆紅，熱度甚至延燒到今年。（示意圖／記者顏真真攝）

2.娜璉桌布玄學：

▲不少網友分享，只要把手機桌布換成韓國女團TWICE成員娜璉的照片，不只尾牙抽獎手氣變好，連演唱會搶票、發票中獎都變得異常順利，因此被稱為「娜璉玄學」。（圖／翻攝自娜璉IG@nayeonyny）

3.Super Junior成員崔始源「始源財神卡」：

▲Super Junior成員崔始源因家世背景與「財閥貴公子」形象，，被粉絲戲稱自帶財氣，有人帶始源小卡去尾牙結果中10萬元現金。（圖／翻攝自Super Junior臉書粉專）

4.「招財神獸

」吉伊卡哇玩偶加持：

▲不少網友分享，只要帶著吉伊卡哇的娃娃或公仔參加尾牙，中獎機率就明顯提升。（圖／家樂福提供）

5.掌心紅筆寫「中」噴財氣：

▲尾牙抽獎前，用紅筆在手掌心寫下一個「中」，有助於中獎運飆升，還可依照不同需求改寫「財」、「愛」等字。（示意圖／Gemini AI生成）

尾牙旺季到來，不少上班族實測各種中獎秘訣，《NOWNEWS今日新聞》盤點最熱門的尾牙招財祕法，包含狂聽《花木蘭》〈以妳為榮〉的「花家黑魔法」、更換TWICE娜璉手機桌布、攜帶崔始源財神卡、吉伊卡哇玩偶，甚至掌心紅筆寫「中」，還有人尾牙整桌一起實測，結果每個人都中獎，嗨翻直呼：「中獎率100%。」民俗專家楊登嵙則表示，2026年為丙午火馬年，木、火色系如綠色與紅紫色有助提升運勢，尾牙當天適度運用在穿搭或隨身物品上，為自己多添好手氣。尾牙季再度登場，不少上班族摩拳擦掌，希望能在抽獎時抱回現金或大獎。除了基本的運氣，不少網友多年來也整理出各種「實測有效」的中獎玄學，從音樂、桌布到隨身物品，各種招式層出不窮。今年尾牙旺季，以下幾項招財方式再度被翻出討論，成為網友口中的中獎祕訣清單。「花家黑魔法」源自一名Threads網友於2025年1月14日分享自身經驗，他透露尾牙前和同事反覆播放《花木蘭》主題曲〈以妳為榮〉，結果真的抽中大獎，事後笑稱是「花家黑魔法」，並感謝「老祖宗保佑」。該篇貼文當時吸引約6.4萬顆愛心、上千則留言，不少人跟風實測後陸續曬出中獎成果，話題迅速擴散。近期尾牙旺季再被翻出，留言區湧現更多實測分享，有人尾牙前一小時狂播，同桌直接多人中獎，也有人前一晚開始聽，成功抱回現金或iPhone，「真的神，尾牙前一晚開始聽，也分享給同桌同事，我中一支iPhone、同桌的同事中2萬、4萬和8萬」。不少網友分享，只要把手機桌布換成韓國女團TWICE成員娜璉的照片，不只尾牙抽獎手氣變好，連演唱會搶票、發票中獎都變得異常順利，因此被稱為「娜璉玄學」。許多人分享實測結果，有人抽到冰箱、Apple Watch，也有人第一次參加尾牙就中獎，甚至形容換桌布後整體運勢明顯提升。這個都市傳說其實早在2022年就開始流傳，當年娜璉參加韓綜《全知干預視角》時，經紀人曾開玩笑表示把娜璉自拍照設成桌布「會發財，像符咒一樣」，之後連TWICE成員與妝髮團隊等都跟著更換，還有工作人員實測認證換完桌布約1至2小時後，錢就成功入帳。Super Junior成員崔始源因家世背景與「財閥貴公子」形象，被粉絲戲稱自帶財氣，也被暱稱為「馬社長」、「始源財閥」，不少粉絲會將始源的小卡放進錢包，象徵守住財庫。許多網友分享實測經驗，有人帶始源小卡去尾牙結果中10萬元現金，也有人發票中4200元，甚至還有整桌同事「中獎率100%」，一起被好運籠罩，讓眾人紛紛直呼不是迷信，而是吸引力法則，「他臉上就寫著我有錢」。擁有高人氣與幸運形象的「吉伊卡哇」，近年也成為尾牙必備的幸運物之一。從去年開始，不少網友分享，只要帶著吉伊卡哇的娃娃或公仔參加尾牙，中獎機率就明顯提升。甚至有人不只自己中獎，還把吉伊卡哇借給同事，結果對方也抽到手機，讓吉伊卡哇被封為名符其實的「招財神獸」。尾牙抽獎前，用紅筆在手掌心寫下一個「中」，也是流傳多年的中獎儀式。依習慣男生寫左手、女生寫右手，抽獎前對著掌心哈一口氣再握緊，心中默念最想中的獎項，象徵把好運吸進來。可以依照不同需求改寫成「財」或「愛」，但建議一次只許一個願望，避免過於貪心，讓自己在心理與情緒上更專注。民俗專家楊登嵙也指出，2026年為丙午火馬年，五行屬火，木能生火，因此整體開運重點落在木、火色系，如綠色、紅色、紫色等。尾牙當天可透過服裝、貼身衣物或小配件運用這些色彩，替自己加分，有助提升整體好運氣場。