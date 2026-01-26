我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動以「看似魔法，實為生存智慧」為概念，於台灣水域館河口小生命展出六種具神奇生存能力的海洋生物，包含能釋放紫色墨汁的海兔等。（圖／海生館提供）

屏東海生館自即日起至4月6日推出期間限定主題「海洋魔法派對」，以魔法世界為靈感，結合海洋生物獨特又驚艷的生存策略，打造夢幻魔法展區，以及變裝入館等一系列親子活動，邀請大小朋友在奇幻的氛圍中認識海洋生態。活動期間加碼迎新春活動，生肖屬馬的民眾持車城福安宮馬年錢母，入館現折100元等多項優惠。活動以「看似魔法，實為生存智慧」為概念，於台灣水域館河口小生命展出六種具神奇生存能力的海洋生物，包含能用特殊「背鰭之眼斑」模仿海鰻的珍珠麗七夕魚、具強毒的玫瑰毒鲉、瞬間掘沙藏身的鰻頭蟹、能釋放紫色墨汁的海兔、擁有複雜視覺與強力擊拳的螳螂蝦，以及遇敵膨脹並含河豚毒素的六斑二齒魨，透過魔法化命名與展示，引導民眾認識海洋生物的生存智慧。展區整體以魔法派對風格打造，從入口的魔法拱門開始，結合燈光、水紋投影與懸掛式魔法元素，並設置魔法陣打卡牆，營造走進魔法世界的奇幻體驗，成為寒假不可錯過的打卡熱點。屏東海生館「海洋魔法派對」除了現場展示擁有奇幻魔法的生物們，連假期間更祭出多項精采活動與限定優惠。「趣味變裝」魔法師入館完成指定任務，就有機會抽到夜宿海生館免費名額；「心理測驗」透過趣味問答發現與自己最相似的魔法系海洋生物，還可分享到社群邊玩邊了解現場展示生物的魔法能力；「親子互動」連假期間吉祥物將不定時現身館內與民眾合影打卡，完成任務可兌換限量好禮；「馬年迎春」春節2月14日至2月22日持車城福安宮2026馬年錢母、生肖屬馬於售票亭購買門票（包含全票、優待票與博愛票）可現折100元。「LINE新友好禮」月1日至4月6日邀請民眾參與海洋魔法召集令，期間新加入海生館官方LINE好友的民眾，即可獲得夜宿九折優惠的秘密關鍵字。