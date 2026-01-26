2026運動幣於今（26）日上午10時起正式開放登記，預計發放60萬份500元運動幣，只要是16歲以上民眾，即可前往動滋網500.gov.tw輸入資料登記，但抽中之後怎麼用最划算？建議民眾可以選擇「做運動、看比賽」最划算，可全額500元抵用，比起購入運動裝備如運動鞋、服裝等限制上限200元更划算。《NOWNEWS今日新聞》特別整理運動幣線上登記網址、步驟、使用規則等，帶領民眾一文速懂運動幣是什麼。
📍運動幣限量60萬份開抽！內行「2用法」最划算
運動部為了落實全民運動，鼓勵民眾建立規律運動及欣賞賽事習慣，自115年起每年常態發放面額500元運動幣，只要年滿16歲以上有戶籍之國民皆可參加抽籤登記，消費範圍除了既有的「做運動」、「看比賽」以外，還新增「添裝備」。
但要特別提醒民眾，雖然這次開放可以添購運動裝備，但折抵上限只有200元，反而是「做運動」、「看比賽」兩大用途可以全額500元折抵，建議民眾與其買雙鞋子折200元，不如投入於健身房月費、泳池門票、瑜珈課程或職業運動賽事門票等。
📍運動幣登記資格
115年年滿16歲（民國99年1月1日前出生），且國內現有戶籍之國民，皆可登記參加抽籤。
📍運動幣登記日期、抽籤日
115年1月26日10時起至1月30日依身分證字號末碼進行分流登記；1月31日起至2月8日24時不限證號，全面開放登記，將於2月12日公開直播抽籤。
📍運動幣身分證分流
■ 1月26日（一）：尾數 0、1
■ 1月27日（二）：尾數 2、3
■ 1月28日（三）：尾數 4、5
■ 1月29日（四）：尾數 6、7
■ 1月30日（五）：尾數 8、9
■ 1月31日起：全民皆可登記
📍運動幣登記網址
動滋網500.gov.tw
📍運動幣登記步驟
🟡步驟1：進入動滋網首頁，點選左側「登記參加抽籤」按鈕。
🟡步驟2：輸入個人資料，包括身分證字號、出生年月日、手機號碼、電子信箱等。
🟡步驟3：最後按下登記即完成，待2月12日直播公布，亦可於2月13日10時起在動滋網公告查詢。
📍運動幣使用期限
115年3月1日10時至12月31日24時。
📍運動幣使用規則
🟡1、運動幣為內有500元額度的電子錢包，不限抵用次數，可於實體店家及線上平臺消費抵用。
🟡2、實體消費臨櫃結帳出示「QR Code或付款碼」，並告知「簡訊驗證碼」即可抵用；線上平臺消費，於系統輸入「付款碼」、「身分證號末四碼」及「簡訊驗證碼」即可抵用，超過運動幣餘額皆需自行支付差額。
🟡3、運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，運動部將終止民眾領取抵用權利。
📍運動幣使用範圍
🟡1、做運動（參與性運動類）：抵用金額上限500元，可用於運動課程、社團費、入場費、會員費、場地設備出租費、參加運動比賽衍生費用、運動指導教學費、運動觀光遊程。
🟡2、看比賽（運動賽事及媒體消費類）：抵用金額上限500元，可用於購買、付費訂閱媒體費、看運動比賽衍生費(如：應援用品、紀念品等)、運動書籍與雜誌、觀賞運動比賽門票費、運動展演及博物館門票券。
🟡3、添裝備（運動裝備類）：抵用金額上限200元，可用於運動服裝、購買及維修運動用品與器材、運動鞋類、運動穿戴裝置、運動耗材（如：球類、球棒、護具等）。
資料來源：動滋網、運動部、我的E化政府
