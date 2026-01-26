我是廣告 請繼續往下閱讀

國訓中心直排輪教練黃明嵩，2022年間因劈腿被劉姓前女友發現，兩人開車途中爆發激烈爭執，黃男竟一時惱羞，伸手將手指插入劉女咽喉，導致對方當場窒息、昏厥，甚至咳出鮮血，險些喪命。案件一審時，法院依家暴傷害罪判處黃男有期徒刑4月；上訴二審後，高等法院裁定羈押並加重改判刑1年6月。全案再上訴，最高法院於26日駁回上訴定讞，黃男須入獄服刑。黃明嵩過去曾是直排輪自由式國手，退役後轉任教練，培育多名選手在國內外賽事奪牌，一度被視為體壇新秀教練。然而自2019年起，他卻因陸續捲入賭博、對女友及前妻施暴、違反保護令等爭議事件，形象急轉直下，最終遭體育圈除名，運動生涯與教練之路雙雙翻車。本案發生於2022年6月23日下午，黃男駕車搭載劉姓前女友，行經國道一號林口交流道時，劉女因發現男生出軌質問黃男，雙方爆發嚴重口角。黃男「見笑轉生氣」，不僅多次出言恫嚇「妳不是想死嗎？我帶妳去死」、「我先把你掐死，再去把小花（即另名女子）殺掉，再自殺，最好一起死」，藉此脅迫劉女留在車內。過程中，劉女察覺情況危急，開啟手機錄音蒐證，一時不察遭黃男發現搶奪手機。劉女見狀直接將手丟出車外。試圖開車門跳車未果，只能將腳伸出車窗嘗試跳車，這時黃男硬生生將劉女拉回車上，還將手指插入女方喉嚨，造成呼吸受阻、軟顎與懸雍垂挫傷，喉嚨也噴出鮮血，甚至一度失去意識。事後，黃男將人載回租屋處限制行動，直到深夜警方接獲報案介入，才讓劉女離去。審理期間，劉女出庭指出，正常人不會以如此激烈手段阻止他人行為，黃男顯然毫無反省，請求法院從重量刑；檢方亦依法醫鑑定，認為咽喉屬重要呼吸要道，主張黃男具有殺人未遂之犯意。黃男則辯稱，當時只是為了阻止對方跳車、保護其安全，否認有殺人故意。高等法院審酌黃男過往多次家暴前科，認定其行為已嚴重侵害被害人身心安全，仍以家暴傷害罪論處，但改判有期徒刑1年6月。案件上訴後，最高法院認為原判決量刑妥適，26日駁回上訴，全案定讞。