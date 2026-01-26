強烈寒流25日襲擊日本，北海道下起「世紀暴雪」，造成當地交通中斷，56架次班機停飛，約7000名旅客被迫滯留機場過夜，連接機場與市區的列車預計今（26日）下午恢復行駛。
綜合北海道文化放送等日媒報導，強烈寒流近日襲擊日本，北海道內陸占冠、陸別24日出現零下28.1度超級低溫，成為全日本入冬以來最冷早晨。
北海道札幌25日下起「世紀暴雪」，截至當晚7時為止，24小時降雪量已達54公分，創下1月觀測史上最高紀錄。積雪深度達到112公分，不只是時隔四年再次突破1公尺，也創下21年來1月最高降雪紀錄，罕見在1月出現破百公分的積雪。
受到大雪影響，新千歲機場往返東京羽田、關西機場的航班共有56架停飛，JR列車及巴士也自25日起全面停擺，前往札幌等地的列車也有140班次停駛，約有7000名旅客被困在新千歲機場，被迫在航廈大廳過夜。
JR北海道表示，由於還需要進行除雪作業，預計今下午1時起，逐步恢復營運札幌近郊與機場線。但聯外巴士仍因到高速公路封閉，目前班次仍大範圍取消。
有受困在機場的民眾哀號：「我累死了，等了六個小時，一點動靜都沒有」、「JR列車停駛、公車也停駛，我沒辦法回家，他們說連計程車都來不了」。
