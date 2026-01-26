我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅日前拍板，條件為台灣企業赴美投資2500億美元（約新台幣7.95兆元），以及台灣政府提供信保2500億美元。對於2500億美元赴美投資是否影響到國內投資，台經院長張建一今（26）日表示，台積電赴美投資是根據客戶需求，更現實是台灣確實也缺乏更多土地來滿足台積電擴產量能，並不認為會影響到國內投資量能。台美對等關稅貿易談判第一階段已經完成，目前確定對等關稅從20%降至15%，這段於台灣傳產是一大利多，因為等於台灣與美國未簽署自由貿易協定（FTA），就可以享有與日本、韓國出口美國相同關稅。其次，美國要求台灣企業赴美投資2500億美元，以及政府提供2500億美元信保。張建一表示，目前台積電已經赴美投資1650億美元（約新台幣5.1兆元），若在加上中油在美國阿拉斯加的油管工程，預計就可以超過2500億美元門檻。他補充，台積電要赴美投資小部分是因考慮美國232關稅，主因還是要滿足客戶需求，絕非台灣說應該要這樣投資，而台積電赴美並非川普時代才發生，早在先前拜登時期就已經在佈局，只是當時是採取補助優惠，現在川普是用關稅施壓。他進一步表示，美國希望掌握半導體全球半導體40%，而美國科技大廠也都對於AI伺服器有強大需求，認為大家不用擔心台積電，「因為台灣也沒有那麼多地，可以讓台積電一直擴產」，尤其台積電董事長魏哲家都表示，客戶需求就是這麼強勁。張建一總結，台積電也很想在台灣，所以不會停止在台灣投資，但也坦言台灣土地就是無法支持那麼多產能，並不擔心影響到國內投資額。而關稅談判第一階段塵埃落定，但是針對台灣開放市場的第二階段才是真正的深水區。張建一也表示，農業、食品及汽車開放都會面臨一定壓力，「我相信其實任何的政策或協議一定有好有壞」，這部分應該要交由立法院協商討論。然而，目前執政黨、在野黨在立法院劍拔弩張，藍白兩黨已揚言不同意台美關稅談判內容。張建一分析，持平來說台灣關稅談判結果不錯，產業界普遍都感到滿意，但涉及到開放市場部分確實就需要取得共識。至於政治因素，政府已經盡量完成對外談判，國內就必須交由國會來完成政治決定，相信無論政黨立場，各大產業協會都普遍支持關稅談判內容，但也提醒如果立法院未通過與美國談判內容，屆時川普政府會用什麼方式反制，一切都很難說，「我們台灣的國會、台灣的產業必須要有共識，才能夠因應未來那個國際地緣政治情勢變動的一些挑戰。」