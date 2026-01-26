日本一蘭拉麵是不少台灣人到日本，會特別想朝聖的美食選項之一，不過也有人認為，一蘭拉麵都是觀光客在吃，旅日達人林氏璧則說，如果真的都只有觀光客在吃，那在疫情那三年應該會倒光，最後也表明「喜歡吃就去吃，不用在乎別人的眼光， 吃個拉麵而已，不需要吃出優越感。就這樣。」
旅日達人林氏璧近日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」中發起投票，詢問網友一蘭拉麵漲價後，大家是否還會去吃，事後他再發文表示，是因為他在社群平台Thread上看到有網友發文詢問「去日本吃一蘭拉麵的台灣人，跟來台灣吃三商巧福牛肉麵的日本人，是不是同一個概念？」，才讓他忍不住表示未看先猜一定有人留言「一蘭都觀光客在吃的」、「 這麼多好拉麵吃一蘭做什麼」、「一蘭是不懂吃的人最愛吃的」。
林氏璧說，雖然已經在日本吃過n碗拉麵，但他偶爾就會去複習一下當年在澀谷好冷的夜裡，在地下室第一次吃到一蘭拉麵的感動。
他提到，如果一蘭拉麵都只有觀光客在吃，那他在疫情那三年應該會倒光呀。「喜歡吃就去吃，不用在乎別人的眼光， 吃個拉麵而已，不需要吃出優越感。就這樣。」
不少網友也紛紛留言回應「就從前幾年無敵家那段時間開始，突然一堆人以貶低一蘭為榮」、「一堆人吃個麵也能吃出優越感也是厲害」、「食物 不是自己覺得好吃就好了嗎？￼管他是觀光客吃還是什麼人吃？」、「在日本到處吃拉麵，踩了不少雷之後，深深覺得一蘭是安定的存在」、「ㄧ蘭很多日本人排隊好嗎….」。
