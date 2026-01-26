我是廣告 請繼續往下閱讀

當美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰台北101的壯舉震撼全台時，國道一號中壢段的高空也出現驚人一幕！近日有網友駕車行經五楊高架時，驚見遠方高壓電纜上竟有人影在「走鋼索」移動，驚險程度直逼極限運動，影片曝光後引發網路熱議，原來這是俗稱「保線員」的高空作業人員，當時正距離高架道路30公尺的電纜上，進行例行導體檢查作業，不少網友也曾親眼目睹，直呼「根本是在拿命在做事」，紛紛留言向這些守護全台用電安全的「台版霍諾德」致以最高敬意。一名網友在Threads分享驚險見聞，她與丈夫駕車南下行經五楊高架中壢路段時，開車的老公突然驚叫「快看！那上面有人在走！」，語氣顯得既震驚又語無倫次。原PO順著指引望去，赫然發現高壓電塔間的電纜線上，竟有維修人員正行走在上方，除了對眼前的畫面感到不可思議，原PO更感性發文致敬，直言：「感謝偉大的台電維修人員！」這則驚險的直擊貼文曝光後，掀起大批網友熱烈討論。許多人紛紛留言感嘆這簡直「像是在拍電影」，並對台電人員的勇氣與專業「致上最高敬意」，不少曾親眼目睹的網友也紛紛共鳴：「我也看過！而且真的超強走超快！」、「真的要給他們加薪，這完全是拿命在做事」。面對在極高空環境下工作的維修員，網友們除了直呼畫面「太扯了」、「隨時會沒命」，更是一致認同「台電人員真的非常偉大」。據了解，五楊高架中壢路段高度約30公尺，而影片中電纜位置與路面更有約20至30公尺的驚人落差。內行網友指出，這群高空勇者被稱為「保線員」，工作範疇極其艱辛，需要攀爬至極高處，或搭乘吊籃在電纜間穿梭，細心清理導體與礙子上的汙垢與青苔，以防止發生閃絡事故造成大規模停電。這類作業不僅風險極高，從業人員更須經過嚴格訓練並遵循職安法規。此外，保線員還得頻繁處理動物誤觸電網導致的局部停電，對象包含松鼠、猴子或鳥類等。就有網友透露，鄉下地方電線桿多，幾乎每隔幾天就得處理動物誤觸或修剪擋道的樹木，否則隨時會面臨停電危機，工作內容遠比大眾想像中更為辛勞。對此，台電新桃供電區營運處表示，該震撼畫面並非臨時突發狀況，而是長生電力公司海湖民營發電廠針對「161千伏輸電線路」申停電後，所進行的例行性導體檢查作業。台電進一步說明，相關線路的設計與維護工作均由長生電力公司負責，屬於計畫性的安全維護行為。