黎巴嫩真主黨成員所使用的呼叫器「AR-924」前年發生連鎖爆炸，造成至少9人死亡、近3000人受傷；更引發關注的是，涉案呼叫器竟貼有台灣「金阿波羅股份有限公司」商標，讓案件一度燒回台灣、引發檢調高度關注並立案追查。士林地檢署調查後認定查無犯罪事證，已將刑案簽結，但相關爭議近日轉向民事戰場，仍持續延燒。士林地檢署指出，涉案的「AR-924」呼叫器並非由台灣製造或出口，而是由跨國集團「Frontier Group Entity（FGE集團）」自行設計研發，並於境外生產。金阿波羅公司過去僅與FGE簽署品牌授權備忘錄，授權對方生產堅固型呼叫器並使用其商標，實際生產與流向均由FGE主導。檢方進一步調查後認定，金阿波羅董事長許清光、公司員工及台灣窗口吳玉蓁，均未參與該批呼叫器的製造、出口或交付流程，亦未事先知悉產品將流入黎巴嫩或涉及爆炸事件；考量無國內廠商或國人涉入，且無違反資恐防制法等情形，檢方因此將全案簽結。原以為事件就此落幕，不料卻因多達13名外籍人士跨海向金阿波羅公司董事長許清光、吳玉蓁等人提起損害賠償訴訟，並一併聲請訴訟救助，事件被迫轉向民事訴訟戰場。士林地方法院指出，提告的13名外籍原告，在起訴狀及聲請訴訟救助文件上都未親自簽名；此外，委任台灣律師提起訴訟時，也未檢附經我國駐外機構認證的正式委任書，程序明顯不符規定。法院說明，外國人士在國外出具的委任書，若被對方質疑真實性，依法必須先經我國駐外館處完成認證，法院才能確認律師確實取得合法代理權。本案中，在被告已明確質疑相關委任文件真實性的情況下，法院也曾要求原告在期限內補齊文件，但原告逾期仍未補正，也未提出合理說明。法官因此裁定駁回起訴與訴訟救助聲請，並強調本次裁定僅涉及程序合法性，並未就金阿波羅或相關人員是否須負實體責任作出判斷。全案原告仍可依法提起抗告，或於補齊程序要件後，另行提起訴訟。金阿波羅董事長許清光也無奈表示，當初僅是單純的品牌授權商業契約，未料卻因此被捲入國際恐怖攻擊事件。他強調，金阿波羅同樣是受害者，遭授權廠商牽連，造成公司名譽與營運受到嚴重影響。