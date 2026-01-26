我是廣告 請繼續往下閱讀

日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴士全面停駛，更使得大量旅客滯留在北海道新千歲機場，約有7000人被迫在機場度過一夜。綜合日媒報導，北海道新千歲機場25日受到大雪影響，往返札幌的快速電車「快速Airport」及機場接駁巴士接連停駛，眾多旅客受困機場。據北海道機場公司（HAP）表示，約有7000名旅客被迫在航站大廈內過夜。受困旅客表示：「完全沒有移動手段，交通全斷了。幾乎一整晚都沒睡。」在航班方面，雖然清晨的首班機維持正常起降，但截至上午11點，已確定有50個航班取消。由於道路狀況極其惡劣，連接機場與札幌的接駁巴士目前大多數班次仍維持停駛。JR北海道部分，以札幌圈為中心，自首班車起已有405班列車停駛，其中包括78班「快速 Airport」電車。由於除雪作業仍在進行，預計至少要到26日下午1點左右才有可能恢復行駛。