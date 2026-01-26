我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊女受有手腳多處擦挫傷、腦部輕微出血，家屬發文尋求路口影像。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區昨（25日）上午發生一起車禍意外，一名65歲的盧姓外送員當時騎著機車沿著敦化南路行駛時，不慎於安和路口和一名49歲的莊姓女子當場發生擦撞，雙雙倒地。警方獲報到場後，發現盧男受有右腳輕微擦挫傷；另莊女則受有手腳多處擦挫傷、腦部輕微出血。所幸沒有生命危險，送往醫院治療。事後，莊女家屬也在社群網站threads上求助，盼能進一步釐清車禍原因。據了解，65歲的盧姓外送員當時沿敦化南路一段第二車道南往北行駛時，右側車身不明原因與同道同向行駛的49歲ˊ莊姓女子的機車左側車身發生碰撞。警方獲報後立刻到場，將兩人送往仁愛醫院醫治。而莊女家屬於事發後在社群網站上發文，表示母親於昨（25日）上午10時許於敦化南路、安和路交叉口發生車禍事故，因輕微腦出血在加護病房觀察中，「若您當時有經過該路口，行車記錄器有拍到畫面或有目擊事故現場，懇請您與我們聯絡。」對此，轄區大安分局表示，事故造成雙方車輛均輕微車損；另檢視無酒味酒容經雙方同意未實施酒測、駕籍均正常。因案發周邊未有公、私監視器畫面，警方已發文調閱當時行經之公車車載影像協助釐清案發經過。 大安分局呼籲，駕駛人行駛時應隨時注意周遭路況並保持適當安全間隔，並依照道路速限行駛，以確保行車安全。