1月26日星座運勢重點整理！射手偏財運繼續旺、牡羊迎接重大轉機

1月26日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）

威力彩邁入25連槓，今（26）日晚間開獎的威力彩頭獎金額上看6.9億元，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月26日的星座運勢，點名「射手座」與「牡羊座」是今天偏財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得意外之財。小孟老師指出，今日12星座在財運上驚喜連連，其中射手座堪稱今日的財運MVP，擁有「小投資大獲利」的絕佳運勢，不妨把握機會進行理財佈局，幸運色為白色，貴人是巨蟹座，但需留意水瓶座的小人。牡羊座的財務狀況也出現令人振奮的轉機，過去的資金卡關有望解套，建立企業聲譽將帶來長遠利益，幸運色是棕色。正財部分，天秤座則能感受到財運的實質收穫，只要專注於品質與安全，就能獲得不錯的回報；雙子座適合動腦開發新財源，靈活的創意將成為變現關鍵，幸運色是粉紅色。此外，水瓶座雖然需要辛勤奔波，但付出將轉化為實質財富；雙魚座則有望在今日解決債務問題，讓財務壓力大大減輕。職場與工作方面，處女座今日將獲得有利的市場訊息，適合發展多元服務來拓展版圖，幸運色是金色；天蠍座則利於建立媒體或公共關係，透過定期評估財務狀況能讓工作更順手，幸運色是淡藍色。魔羯座專注於創造自我價值，小額積累的資產與工作成果將逐漸顯現；獅子座眼光放遠，投資在人才培訓上將帶來長期效益。金牛座則建議穩紮穩打，做好眼前的工作並精打細算，就是應對今日運勢的最佳策略，幸運色是綠色。工作：建立企業聲譽感情：可以堅強面對財運：財務出現轉機牡羊幸運色：棕色貴人：金牛小人：天蠍工作：做好眼前工作感情：好的循環開始財運：精打細算理財金牛幸運色：綠色貴人：水瓶小人：巨蟹工作：提供友善價格感情：走過難忘時光財運：動腦開發財源雙子幸運色：粉紅色貴人：雙魚小人：處女工作：遵守重視紀律感情：處處溫馨相伴財運：省錢投資賺錢巨蟹幸運色：金色貴人：牡羊小人：魔羯工作：投資人才培訓感情：流露的溫馨感財運：可做短期投資獅子幸運色：灰色貴人：射手小人：獅子工作：發展多元服務感情：可以輕鬆面對財運：獲得有利訊息處女幸運色：金色貴人：天蠍小人：金牛工作：專注質量安全感情：可以解決問題財運：財運有好收獲天秤幸運色：黃色貴人：雙子小人：天秤天蠍座：工作：建立媒體關係感情：追求新的開始財運：定期評估財務天蠍幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：牡羊工作：提供卓越體驗感情：起身面對問題財運：小投資大獲利射手幸運色：白色貴人：巨蟹小人：水瓶工作：創造自我價值感情：兩人達成共識財運：小額積累資產魔羯幸運色：咖啡色貴人：天秤小人：射手工作：實現共贏理念感情：奢侈享樂的愛財運：辛勤奔波得財水瓶幸運色：紫色貴人：獅子小人：雙子工作：積極推動環保感情：彼此互相忠實財運：還清債務問題雙魚幸運色：銀色貴人：處女小人：雙魚