威力彩邁入25連槓，今（26）日晚間開獎的威力彩頭獎金額上看6.9億元，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月26日的星座運勢，點名「射手座」與「牡羊座」是今天偏財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得意外之財。
1月26日星座運勢重點整理！射手偏財運繼續旺、牡羊迎接重大轉機
小孟老師指出，今日12星座在財運上驚喜連連，其中射手座堪稱今日的財運MVP，擁有「小投資大獲利」的絕佳運勢，不妨把握機會進行理財佈局，幸運色為白色，貴人是巨蟹座，但需留意水瓶座的小人。牡羊座的財務狀況也出現令人振奮的轉機，過去的資金卡關有望解套，建立企業聲譽將帶來長遠利益，幸運色是棕色。
正財部分，天秤座則能感受到財運的實質收穫，只要專注於品質與安全，就能獲得不錯的回報；雙子座適合動腦開發新財源，靈活的創意將成為變現關鍵，幸運色是粉紅色。此外，水瓶座雖然需要辛勤奔波，但付出將轉化為實質財富；雙魚座則有望在今日解決債務問題，讓財務壓力大大減輕。
職場與工作方面，處女座今日將獲得有利的市場訊息，適合發展多元服務來拓展版圖，幸運色是金色；天蠍座則利於建立媒體或公共關係，透過定期評估財務狀況能讓工作更順手，幸運色是淡藍色。魔羯座專注於創造自我價值，小額積累的資產與工作成果將逐漸顯現；獅子座眼光放遠，投資在人才培訓上將帶來長期效益。金牛座則建議穩紮穩打，做好眼前的工作並精打細算，就是應對今日運勢的最佳策略，幸運色是綠色。
1月26日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）
牡羊座：
工作：建立企業聲譽
感情：可以堅強面對
財運：財務出現轉機
牡羊幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座：
工作：做好眼前工作
感情：好的循環開始
財運：精打細算理財
金牛幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
雙子座：
工作：提供友善價格
感情：走過難忘時光
財運：動腦開發財源
雙子幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：處女
巨蟹座：
工作：遵守重視紀律
感情：處處溫馨相伴
財運：省錢投資賺錢
巨蟹幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
獅子座：
工作：投資人才培訓
感情：流露的溫馨感
財運：可做短期投資
獅子幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
處女座：
工作：發展多元服務
感情：可以輕鬆面對
財運：獲得有利訊息
處女幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：金牛
天秤座：
工作：專注質量安全
感情：可以解決問題
財運：財運有好收獲
天秤幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天秤
天蠍座：
工作：建立媒體關係
感情：追求新的開始
財運：定期評估財務
天蠍幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊
射手座：
工作：提供卓越體驗
感情：起身面對問題
財運：小投資大獲利
射手幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
魔羯座：
工作：創造自我價值
感情：兩人達成共識
財運：小額積累資產
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座：
工作：實現共贏理念
感情：奢侈享樂的愛
財運：辛勤奔波得財
水瓶幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座：
工作：積極推動環保
感情：彼此互相忠實
財運：還清債務問題
雙魚幸運色：銀色
貴人：處女
小人：雙魚
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
