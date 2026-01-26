我是廣告 請繼續往下閱讀

二刀流（1人）：

#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）

投手（14人）：

#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）

#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）

#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）

#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）

#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）

#15 大勢（NPB讀賣巨人）

#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）

#28 高橋宏斗（NPB中日龍）

#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）

#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）

#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）

#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）

#69 石井大智 （NPB阪神虎）

#19 菅野智之（自由球員）

捕手（3人）：

#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）

#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）

#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）

內野手（7人）：

#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）

#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）

#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）

#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）

#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）

#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）

#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）

外野手：（4人）

#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）

#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）

#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）

#23 森下翔太（NPB阪神虎）

經典賽日本代表隊總教練井端弘和今（26）日於東京召開記者會，宣布第三波追加的10名成員名單。道奇王牌山本由伸、小熊強打鈴木誠都順利入列，而各界最關注的大谷翔平，井端監督也首度明確表態他的定位：「腦子裡大谷只有打『前段棒次』這個選項。」此外，外界同樣關注大谷翔平是否會在經典賽重啟二刀流，對此井端監督語帶保留：「這部分要等他進入春訓基地後才會決定。」現年31歲的大谷翔平將再度披上國家隊戰袍，井端監督在今日記者會中對這位當家球星寄予厚望，「希望他在場上大鬧一場，他的存在對周圍球員只會帶來正面影響。」關於打擊順序，井端監督直言，大谷將會被安排在「前段棒次」，以極大化他的價值。至於各界期盼的「投手大谷」能否在經典賽登板？井端監督語帶保留，表示大谷本季剛回歸投手身份，因此必須觀察他在道奇隊春訓的調整狀況後再作判斷，「這部分要進入春訓基地後才會決定。」今日日本隊記者會中最新公佈的10人名單可謂星光熠熠，不僅包含多位旅美球星，日職各隊的王牌與重砲也悉數入選。加上先前公佈的19人，日本隊目前已確定29名成員，僅剩最後一個名額尚未決定，究竟會是誰「壓線」入選引發外界高度熱議。山本由伸（道奇）、鈴木誠也（小熊）、岡本和真（藍鳥）、村上宗隆（白襪）。宮城大彌、曾谷龍平（歐力士）、高橋宏斗（中日）、北山亘基（火腿）、中村悠平（養樂多）、小園海斗（廣島）。名單中最大的意外莫過於2023經典賽兩大功臣的缺席。上屆奪冠成員、效力道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希，以及紅襪隊強打吉田正尚，此次皆未出現在名單中。佐佐木朗希因本季剛轉戰大聯盟，先前就有許多媒體推測可能因球團保護或適應新球季考量而忍痛婉拒參加經典賽；而吉田正尚的缺席也讓外野戰力出現微調。