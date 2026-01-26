2026運動幣於今（26）日在動滋網開放登記，許多民眾已經蓄勢待發，準備登記碰碰運氣。不過，就有一部分曾領過青春動滋券的學生族群，在開始登記後才發現，16歲到22歲的人將從「過去的普發」改為「抽籤靠運氣」，必須在2000萬人中搶3%的中籤率，瞬間成為這次政策調整下的最大受害者。
運動幣擴大發放60萬份！這族群沒辦法穩拿500元了
運動部2026年將原本僅提供16到22歲民眾普發領取的「青春動滋券」，正式轉型為「運動幣」，發放對象也擴大至年滿16歲以上的國民皆可登記，總計發放60萬份，每份面額為500元。
而使用範圍也從原先的「做運動」、「看比賽」，進一步擴大至「添裝備」，每人最高可抵用200元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或相關器材等。
雖然此次「運動幣」的發放對象大幅擴展，但也讓16至22歲的年輕族群，從原本人人都能在元旦直接領取500元使用，變成必須靠運氣抽籤才能獲得，也要跟著登記抽籤搶60萬分之一的機率，因此也有部分年輕人在網路社群上發文抱怨，「青春動滋券變運動幣，結果卻不是每個人都有了，好爛喔」。
事實上，過去青春動滋券限定16至22歲國民領取，一度出現領用率不佳的情況，因此今年改成年滿16歲以上國民皆可參加抽籤，但總人數多達2000萬搶60萬份名額，中籤率僅3%，能拿到真的會是天選之人。
運動幣不用搶著登記！整整10天全面開放
2026運動幣於今（26）日在動滋網開放登記，許多民眾上午10點準時打開網站準備登記，卻慘遭卡關，原因在於首日僅開放身分證字號末碼為0、1的民眾登記，採取分流制度。
因此，全民登記的主戰場其實落在1月30日至2月8日，屆時將開放所有年滿16歲以上的國民皆可登記。
500元運動幣登記：動滋網（500.gov.tw）
2026運動幣登記「身分證末碼」最新分流規則
1/26（一）：末碼 0、1
1/27（二）：末碼 2、3
1/28（三）：末碼 4、5
1/29（四）：末碼 6、7
1/30（五）：末碼 8、9
1/30（五）－2/8（日）：全體國民皆可登記
運動幣抽籤時間：2月12日上午10點，採線上直播方式公開抽籤。
運動幣開放使用時間：3月1日上午10點到12月31日止。
資料來源：運動部、動滋網
