台灣超商提供多樣化便利服務，且販售產品多元廣受顧客喜愛，但近日就有超商店員出面勸告，建議顧客別再員工休息室與倉庫的門口前逗留，直指不少顧客都會站在門前照鏡子整理儀容，但顧客的糗樣都會被店員看光光，更讓員工因怕尷尬不敢出去。超商業心聲隨即在網路上引起高度討論，甚至釣出不少人自首道歉「超丟臉的！」
有位超商店員近日在Dcard分享，表示不少人進入超商門市，一定會看到貼著「非本公司員工請勿進入」公告的門，但許多顧客經常站在這道門前，透過門上的方形鏡子整理儀容，但該名店員建議「不要照太久，真的不要～因為...有時候，店員會在裡面」。
店員透露，時常有顧客在門前面鏡子照太久，但一舉一動全被裡頭的店員看光，員工出去、不出去都十分尷尬，「但不出去就沒有人上貨，而且真的遇過客人照得超認真，還會左轉右轉、撥頭髮、嘟個嘴？！我只能在裡面默默等」。
貼文一出後，釣出不少人自首留言，「對不起來自首，我曾經有照過，結果看太久聽到裡面的店員在笑我，覺得超丟臉的，從那之後看到小窗都會下意識避開」、「這種可以充當臨時鏡子的我都是經過的時候瞄一眼而已」、「我都會克制自己照鏡子的慾望，因為知道裡面一定有人」。
事實上，不少超商門市都會設立員工休息室與倉庫，進出都會有門擋住，門上還會裝設鏡子，其通常是單向透視玻璃，是店員觀察賣場安全的工具。但部分民眾發現鏡子後，常站在門外整理儀容、撥頭髮，甚至嘟嘴自拍等，全部行為其實都會被門後店員看光光。
不少店員坦言常因顧客滯留、忘情照鏡，被迫待在倉庫不敢出來，最嚴重還會影響補貨與結帳流程，「我也經歷過，正在從倉庫門走出來，一群學生也是在門前梳頭髮照鏡子，我就只好在倉庫裡繞呀繞的，不然出去真的尷尬」。
但也有店員選擇直接開門，反而讓顧客感到尷尬，「以前打工遇過，我直接打開」、「我會直接開門，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」。建議民眾若想照鏡子快速確認一下即可，切勿將其當作私人化妝鏡長時間使用。
資料來源：Dcard
