台灣超商最尷尬區域！店員認了別逗留：糗樣全被看光

一定會看到貼著「非本公司員工請勿進入」公告的門，但許多顧客經常站在這道門前，透過門上的方形鏡子整理儀容

▲超商店員建議民眾，千萬不要在進出門口照鏡子太久，糗樣可能全被裡頭的店員看光。（圖／Dcard）

時常有顧客在門前面鏡子照太久，但一舉一動全被裡頭的店員看光，員工出去、不出去都十分尷尬

▲超商店員透露，時常有顧客在門前面鏡子照太久，但一舉一動全被裡頭的店員看光，員工出去、不出去都十分尷尬。（圖／記者吳翊緁攝）

超商門前別逗留！店員視角曝光：你自拍我尷尬

常因顧客滯留、忘情照鏡，被迫待在倉庫不敢出來，最嚴重還會影響補貨與結帳流程