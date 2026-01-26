立百病毒（NipahVirus, NiV）近期在印度爆發流行疫情，目前已累計5確診1死，全球1998年至今，累計逾750例確診病例，致死率約58％，衛福部疾管署將把立百病毒將列為「第五類法定傳染病」；台大兒童醫院感染科醫師黃立民表示，立百病毒「突變速度快、可以人傳人」的2大特性最為麻煩，與新冠、流感類似，也是必須關注的重點。
立百病毒來源是蝙蝠！可以人傳人
黃立民指出，立百病毒的主要宿主是「蝙蝠」，能傳染給豬、馬、羊、狗、貓等，人類只要接觸到生病的動物或其分泌物，就有可能感染，且立百病毒可能在人與人之間傳播；與2022年曾爆發的豬傳人「瑯琊病毒」，1994發現的馬傳人「亨德拉病毒」類似，都是不同物種間互相感染導致疫情擴大。
立百病毒初期症狀像感冒 嚴重恐併發腦炎
黃立民說明，感染立百病毒初期的症狀像感冒，包括「發燒、全身倦怠、肌肉酸痛」，沒什麼特別徵兆，但若延誤治療，或是抵抗力較差的長者、孩童、慢性變患者，嚴重可能會併發腦炎，導致死亡率變高。
黃立民提及，立百病毒和流感、新冠、呼吸道融合病毒相同，屬於「核糖核酸病毒（RNA病毒）」，這種病毒的酵素比較不精準，因此繁殖下一代時「容易做錯」，而做錯又沒死亡的個體，就變成突變的病毒，所以流感、新冠才會一直出現不同的變異株，而立百病毒也有這種「複製速度快、容易突變」的特性。
印度爆發立百病毒疫情！疾管署將列第五類法定傳染病
衛福部疾管署強調，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，並預告立百病毒列為第五類法定傳染病。疾管署於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。
疾管署同時呼籲，前往疫情流行地區（印度西孟加拉省和喀拉拉邦等地及孟加拉），避免食用或飲用未煮熟的「椰棗」和「椰棗樹汁」，也一併避免在當地食用或飲用可能遭果蝠污染的水果。
資料來源：衛福部疾管署
