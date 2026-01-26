我是廣告 請繼續往下閱讀

日本武士隊（Samurai Japan）監督井端弘和今（26）日於東京召開記者會，正式公布將於3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC）29人名單。其中最受矚目的，莫過於芝加哥小熊隊強打鈴木誠也確定入選。這是他繼2023年因傷退賽後，睽違9年再度披上WBC國家隊戰袍。對於能重返國家隊，鈴木誠也難掩激動之情。「帶著上次無法參賽的悔恨，今年我會好好調整身體狀態，」鈴木誠也透過聲明表示，「能和大家一起背負日本隊的招牌戰鬥，我感到非常光榮。為了球隊、也為了日本，我會全力以赴。」時間回到2023年的第5屆WBC，當時鈴木誠也原本已在名單之中，卻在2月25日參加小熊隊春訓熱身賽前，因左腹斜肌中度拉傷而被迫辭退。雖然當年日本隊最終奪下世界冠軍，隊友們甚至將他的球衣掛在休息室一同慶祝，但他始終無法親身參與那份榮耀，這次他將帶著比誰都強烈的決心重返大舞台。這將是鈴木誠也自2017年第4屆賽事以來，相隔9年再度站上WBC舞台。現年31歲的他，與道奇隊巨星大谷翔平同齡，正值職業生涯的全盛期。在美國職棒大聯盟（MLB）的磨練下，鈴木誠也已進化為頂尖打者。剛結束的旅美第4年賽季，他敲出了個人新高的32支全壘打，遠超前一年的21轟，並首度體驗了季後賽的高張力氛圍。回顧去年賽季，鈴木誠也曾表示：「最後能以好的形式結束球季，對我來說是很大的自信。在季後賽那種檔次提升、強投環伺的環境下還能穩定發揮，是很好的經驗。」作為曾幫助日本隊拿下2019年12強賽、2021年東京奧運金牌的核心打者，鈴木誠也預計將在本屆WBC鎮守外野並擔任中心棒次。