我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），25日徒手攀登台北101外牆，僅僅用了91分鐘，便成功登上508公尺高的塔尖，讓全世界成功看見台灣，也使得台北101董事長賈永婕聲名大噪。對此，民進黨前立委謝欣霓坦言，自己曾不看好賈永婕，也為此向對方道歉，如今聽見外界呼喊賈永婕出來選台北市長，「我也覺得這是個非常好的想法」！謝欣霓表示，一開始大多數的人不看好賈永婕，包括自己在內。不看好的原因是，這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？昨天101被世界看見後，她想起以前也沒人看好陳水扁會當台北市長，2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信他會當選總統。「做好一切努力，等待機會就能夠翻轉！」謝欣霓強調，自己必須為過去不看好，而向賈永婕董事長道歉，之前對於她的公司經營方式確實有一些意見，不過這一次她真的很棒，非常棒！也只有身為運動高手的她，才有這個勇氣做這個決定！謝欣霓提到，今天在網路上看到，有人建議賈永婕出來選台北市長，「我也覺得這是個非常好的想法」，既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！