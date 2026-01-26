我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有300多年歷史的彰化大村鄉信仰中心「五通宮」，2025年5月7日下午遭逢劫難！45歲陳姓男子持鐮刀闖入正殿，不僅粗暴推倒香爐與祭器，更跳上神桌瘋狂劈砍，導致多達25尊神像受損。警方獲報後當場將其逮捕，陳男雖坦承破壞行為，卻辯稱並未涉及「褻瀆祀典」。彰化地院審理認為，陳男曾在2022年有毀損神明牌位的前科，此次再犯且未與廟方達成和解或賠償，顯見未有悔意，最終依毀損罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可上訴。回顧事件，2025年5月7日下午，一名45歲的陳姓男子騎車抵達廟宇後，竟頭戴安全帽、手持鐮刀大步闖入正殿。陳男先是粗暴地將供桌上的供品與法器悉數掃落，隨即更公然跳上神桌，對著神像瘋狂揮砍。多尊神像在陳男的暴力攻擊下，頭部慘遭砍斷，部分斷裂的神像頭部甚至被甩飛落地，僅有主神五顯大帝倖免於難。廟方工作人員驚見神像毀損，第一時間報警處理，趕抵現場的警方迅速將陳男當場逮捕。全案在警詢過後依毀損罪嫌將陳男移送彰化地檢署進偵辦。陳男當日持鐮刀瘋狂破壞，造成廟內香爐、光明燈、宮旗及大批祭祀用品受損，高達25尊神像更因毀壞嚴重無法修復。儘管陳男坦承犯行，卻極力否認涉及「褻瀆祀典罪」。彰化地方法院審理指出，陳男於2022年就曾因毀損神明牌位遭判拘役30天，如今再犯顯見未記取教訓，且事後至今未與廟方和解或賠償。法官最終依毀損罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金，全案仍可上訴。彰化縣歷史建築「五通宮」遭破壞後，文化局隨即於2025年5月會同專家與廟方完成勘查。針對文物修復，雙方已達成共識：正殿神像因損傷較輕，已由廟方聘請在地妝佛師傅修復完成，目前保存狀況良好。至於受損較嚴重的二樓神像，經鑑定多為1980、90年代作品，並未具備法定古物身分。文化局考量修復成本與實際效益，建議廟方進行必要整理即可。文化局強調，未來將持續提供專業諮詢，確保這座歷史建築內的宗教文物能獲得妥善保存。