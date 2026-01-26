我是廣告 請繼續往下閱讀

回顧日本隊參賽史，大聯盟球員的人數往往與奪冠與否息息相關。像是2009年、2023年陣中皆有5名大聯盟球員，最終都成功封王。反觀2013年、2017年大聯盟戰力極少，甚至為0，結果均止步四強。

▲對於剛加盟多倫多藍鳥的岡本和真，以及投身芝加哥白襪的村上宗隆而言，2026年本應是以適應大聯盟環境為首要任務的一年。井端監督在記者會上透露，早在與兩人洽談時，他們就展現高度意願。（圖／美聯社／達志影像）

目前30人名單僅剩最後一席，井端監督並未把話說死，表示最後1人仍有考慮外野手的可能性。

▲值得注意的是，井端監督提到岡本和真擁有應對火球的能力，為了火力極大化，若最後1人並非外野手，不排除讓原本鎮守角落內野的岡本在正賽中移防外野。（圖／美聯社／達志影像）

⭐️日本國家隊完整29人名單⭐️

二刀流（1人）：

#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）

投手（14人）：

#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）

#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）

#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）

#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）

#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）

#15 大勢（NPB讀賣巨人）

#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）

#28 高橋宏斗（NPB中日龍）

#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）

#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）

#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）

#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）

#69 石井大智 （NPB阪神虎）

#19 菅野智之（自由球員）

捕手（3人）：

#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）

#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）

#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）

內野手（7人）：

#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）

#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）

#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）

#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）

#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）

#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）

#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）

外野手：（4人）

#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）

#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）

#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）

#23 森下翔太（NPB阪神虎）

