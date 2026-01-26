我是廣告 請繼續往下閱讀

為避免行動電源自燃意外，韓進集團旗下的5間航空公司日前宣布，將自今（26）日起，全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，僅允許單純攜帶上機。綜合外媒報導，韓籍航空大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空、首爾航空的所有國內外航班，於本（1）月26日起，全面禁止在機艙內使用行動電源源為手機、平板電腦、筆記型電腦、相機等電子設備充電，在攜帶規格方面，容量須在100Wh以下，且登在機前須用絕緣膠帶將充電孔封起，或將每顆行動電源單獨放進塑膠密封袋中，每人限帶5個。該五家航空公司也規定，行動電源禁止放在頭頂行李架上，必須放在前方座椅置物袋、前座下方等觸手可及之處，以利突發狀況發生時能立即應對、處理。除了這5家韓籍航空之外，其實早在去（2025）年10月，易斯達航空（Eastar Jet）就已率先試辦類似禁令，而濟州航空（JEJU Air）也在本（1）月22日就啟動實施禁令。目前大韓航空已加強訓練負責飛行安全的機組人員，除了現有飛行中消防演習外，還實施針對行動電源引發火災的滅火培訓，使機組人員能在實際情況下，能更迅速作出行動應對。