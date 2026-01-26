我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會副董事長羅文嘉今（26）日接受《POP撞新聞》專訪指出，兩岸問題不在民族，而在民主。若雙方交朋友，「你的東西都變成我的，你的財產是我的財產，所有都是我在決定」，這樣交朋友的意義是什麼？對於兩岸交流，羅文嘉認為，海基會不設前提是給對岸的最大善意，我方尊重雙方的不同，對岸應該抓住善意，掌握歷史的機會，共同解決歷史問題。羅文嘉今接受專訪，提及兩岸兩會自2016年蔡英文上任後，至今在形式上斷聯達10年，他認為問題不在民族，而在「民主」。兩岸互動往來的核心利益，一是包含中華民國國家主權不能被矮化，其次是自由民主體制不能被傷害，若有會傷害與弱化影響自由體制，就需警戒在心。羅文嘉指出，兩岸往來的目的應該是共好，而非單方面的脅迫與統戰，若雙方交朋友，「你的東西都變成我的，你的財產是我的財產，所有都是我在決定」，這樣交朋友的意義是什麼？羅文嘉更表示，海基會大門永遠敞開，也從未要求對方要接受任何前提再交流，他認為「不設任何前提」已經是我方最大的誠意和善意，表示我方尊重雙方的不同，對岸應該抓住善意，掌握歷史的機會，共同解決歷史問題。羅文嘉強調，中國藉片面斷交當作為威脅籌碼，多次提到「體現一個中國原則的九二共識，就能恢復往來」，以文攻武嚇對台施壓的目的就是希望台灣接受條件，但這並非國民黨認知下的九二共識，而是拆解文字意義後，表示世界上只有一個中國，這個中國就是中華人民共和國，台灣屬於中國一部分，則台灣也屬於中華人民共和國的一部分，其中沒有中華民國、沒有台灣，若作為兩岸兩會交流前提是放棄自己作為國家主體，還需要談嗎？羅文嘉最後說，任職海基會迄今經歷第三任董事長，他認為海基會設立之初就是希望維持一個管道、保持一個機會，在兩岸之間進行各種對話跟交流，即使雙方各有立場與堅持，都不用把話講到最極端讓雙方下不了台，海基會將秉持「有機會溝通，我們不放棄」。要維持兩岸的和平，台灣一定要有足夠的經濟、國防與社會團結，才能談出對台灣最有利的狀況。