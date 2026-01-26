我是廣告 請繼續往下閱讀

日前接任海基會董事長的蘇嘉全，在致詞時稱對岸為「中國大陸」，引發外界關注。對此，中華亞太菁英交流協秘書長王智盛認為，這都是我方主動遞出橄欖枝的表現。雖然不可能期待北京馬上就會恢復交流互動，但這就像堆積木一樣，一定要先有一方釋出善意，才有可能讓交流一點一滴的相向而行。蘇嘉全23日致詞時，援引賴清德總統去年國慶演說內容，表示台灣方面「誠摯期待中國大陸方面能夠回到以人民利益與福祉為優先的初衷」，不要因政治前提阻礙兩岸兩會的正常交流與互動，並期盼對岸「展現自信，恢復兩岸常態化的交流」。外界注意到，這次蘇嘉全的談話提到對岸時，是用「中國大陸」，而賴清德總統去年國慶演說內容，根據總統府114年10月10日新聞稿，均稱對岸為「中國」。對此，王智盛表示，除了蘇嘉全用中國大陸稱對岸之外，副董事長羅文嘉也在接受廣播專訪時強調「交流不設前提」，這都是我方主動遞出橄欖枝的表現。雖然不可能期待北京馬上就會恢復交流互動，但這就像堆積木一樣，一定要先有一方釋出善意，才有可能讓交流一點一滴的相向而行。例如因為雙方積累了多一點善意，可能在一些兩岸事務性交流會有更多的往來與互動，王智盛也說，不過，兩岸要有正常互動交流，對岸一定會要求要在九二共識的前提下，這是我方不能接受的。但重啟兩岸交流本來就不可能一步到位，台灣先遞出橄欖枝，這能讓美國與國際社會都知道台灣有努力扮演和平者的角色，沒有排斥跟中國互動，若未來兩岸溝通交流還是遇到很多阻撓，這時就會凸顯誰是麻煩製造者。而這壓力未來不會在台灣身上，而是在北京身上。因此現階段台灣就是把操之在己的事情做好，而當美國要求中國善盡台海和平穩定責任時，壓力就會在北京身上。