51歲仍維持童顏形象的「香蕉哥哥」（林掄元），私下感情生活向來低調，近日卻與老婆同框受訪，沒想到竟是同為兒童台的「草莓姐姐」（簡皎竹），香蕉哥哥笑說結婚多年最怕的不是吵架，而是看到太太流眼淚，甜蜜互動閃瞎眾人。夫妻倆此行是為東森電視年度盛事《YOYO魔法樂園嘉年華」站台，活動將於2026年3月28日登場，適逢YOYO台成立26週年，集結魔法主題舞台、《萌學園》演出與親子市集，香蕉哥哥與草莓姐姐也將攜手與大小朋友近距離互動。談到夫妻的相處之道，香蕉哥哥與草莓姐姐異口同聲表示：「用討論代替吵架！」2人尊重彼此想法、不強迫對方妥協。不過被問到最怕老婆什麼，香蕉哥哥立刻投降：「最怕她哭，因為我常常不知道她為什麼哭。」原來草莓姐姐情感相當豐富，看韓劇會哭，甚至第一次送孩子去上課，也能在咖啡廳哭上好幾個小時，對此香蕉哥哥只能默默陪伴，也成為夫妻生活中的可愛日常。面對即將到來的YOYO嘉年華，兩人也預告將全力唱跳，平日錄影早就是最好的體能訓練，期待與親子觀眾一起留下新的回憶。出道多年外型幾乎沒變，香蕉哥哥常被網友開玩笑說是「吃小孩」才能維持青春，對此他笑著澄清，真正的方法其實相當生活化：「吃少一點、不要變太胖，還有就是維持運動習慣。」香蕉哥哥也提到，長期與孩子相處情緒會自然被拉回單純狀態：「每天都會真心大笑，心態年輕，人就看起來有精神。」草莓姐姐則補充，無論是陪孩子玩或是工作時接觸學生族群：「生活節奏好像一直停留在20歲左右！」這也是夫妻倆能長年保持活力的重要原因。談到一路走來的心情，香蕉哥哥感觸良多，他笑說現在常遇到同齡朋友告訴他：「我是看你長大的！」甚至還有媽媽帶著不到2歲的小孩來看表演，結果媽媽比孩子還激動，讓他覺得既新奇又感動。對香蕉哥哥而言，能陪伴這麼多家庭度過童年是一件非常幸福的事，也讓他始終珍惜站在舞台上的每一次機會：「這些共同的回憶，不是每個工作都能擁有的。」他直言這份長年累積的情感連結，是支持他繼續唱跳、繼續出現在孩子面前的最大動力。聊到寶貝兒子「小新」，夫妻倆語氣立刻變得輕鬆又真實，香蕉哥哥透露家中播放YOYO音樂時，兒子反而更愛玩機器人，還出現明顯差別待遇：「看到媽媽在電視上會說漂亮，看到爸爸就沒什麼反應。」草莓姐姐則立刻替老公緩頰，表示孩子其實都有默默關注，由於夫妻倆工作忙碌，照顧孩子就像接力賽，一人下班立刻換手，在教養方式上，他們不體罰、不情緒化，而是清楚說明原因與後果，讓孩子理解「為什麼不能這樣做」。香蕉哥哥於2018年與同為YOYO家族的草莓姐姐結婚，2人是YOYO家族內第一對結為夫妻的成員，在當時引起了許多粉絲的關注與祝福，他們婚後生活甜蜜，並育有長子小新，雖然夫妻2人時常同台演出，但仍有不少觀眾、粉絲都不知道ㄉ2人是夫妻。