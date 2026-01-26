我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳尼特教育基金會捐贈的7-11生活禮券，共計台南市有1,000戶邊緣家庭受惠。左為基金會董事長莊住維。（圖／南市府提供）

▲市長黃偉哲致詞感謝佳尼特教育基金會長期支持偏鄉教育與弱勢家庭，並呼籲社會各界共同關注弱勢孩子的教育與生活需求。（圖／南市府提供）

為關懷年節期間弱勢家庭生活，並支持偏鄉學校傳承藝陣文化，財團法人佳尼特教育基金會捐贈生活禮券給台南市1,000戶邊緣家庭，並提供傳藝獎助金協助偏鄉學校推動傳統藝術教育。台南市政府今（26）日舉行「2026歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，由市長黃偉哲代表市府受贈，並回頒感謝狀予基金會董事長莊住維，肯定基金會長期投入公益，協助市府照顧弱勢族群及推動地方教育。黃偉哲也藉活動向長期關懷孩子的各界表達感謝。他提到，每逢寒冬，總能看到公益團體以實際行動傳遞溫暖，令人動容。去年許多偏鄉地區受丹娜絲風災重創，不少家庭原本生活清寒，災後又面臨屋舍修復與經濟壓力，因此特別感謝佳尼特教育基金會的捐助，為孩子的教育與生活提供實際協助。黃偉哲表示，市府將持續關心弱勢族群並提供必要協助，但公部門資源有限，教育與生活上的需求仍需仰賴公私合作共同補足。黃偉哲也再次感謝各界善心人士的無私付出，讓孩子與家庭在寒冬中感受到溫暖與關懷。民政局指出，由於部分邊緣戶因資格限制，難以直接獲得公部門資源。今年基金會捐贈鹽水區、下營區、將軍區、北門區及學甲區共5個行政區，1,000戶家庭每戶獲贈面額1,000元的7-11禮券，總金額達新台幣100萬元，協助家庭依實際需求採買生活必需品與營養補給。教育局表示，「美學創思力」為台南市教育的重要發展方向之一。教育局長期推動藝術教育與特色課程，包括辦理兒童藝術教育節、傳統藝術競賽及「台南囡仔仙拼仙」等活動，並鼓勵學校參與各類藝文展演。校園傳統藝陣表現成果，也反映出民間資源投入對教育發展的正面效益。基金會董事長莊住維指出，今日活動重點不在於捐贈本身，而是希望拋磚引玉，喚起社會各界對弱勢族群的關注，並邀請大家以行動參與關懷。她特別感謝市長黃偉哲對基金會的支持，以及對台南教育與城市發展的關心。未來，基金會將秉持「或許無法做偉大的事，但願以偉大的愛完成每一件小事」的精神，持續與市府及學校合作，投入公益與教育關懷。佳尼特教育基金會成立十年來，持續投入資源協助台南市國小推動傳統藝術與藝陣文化。今年共有47所學校獲得支持，共計捐贈新台幣94萬元的傳藝獎助學金。此外，基金會已連續六年辦理「歲末送暖、千戶關懷」活動，透過生活禮券協助邊緣戶採購民生用品與營養補給，展現民間團體參與公益及支持偏鄉教育的實際行動。