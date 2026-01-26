114年11、12月統一發票最新獎號於昨（25）日開出，全家今日驚喜公布11、12月統一發票中獎名單，多達14名幸運得主抱走大獎，包含特別獎1000萬元兩組、特獎200萬元兩組、頭獎20萬元五組、雲端發票專屬100元獎五組。其中有民眾只花49元購買食品就獲得1000萬大獎，也有民眾只花9元買茶葉蛋，就中得雲端發票專屬獎100萬元，《NOWNEWS》整理各獎項中獎門市、消費明細等，快來看看幸運兒是不是你！
114年11、12月統一發票開獎！全家開出14組大獎：門市一次看
全家今（26）日公布114年11、12月統一發票中獎名單，多達14位幸運兒幸運抱回大獎，店舖橫跨台北、新北、新竹、雲林、高雄及屏東，其中特別獎1000萬元兩組、特獎200萬元兩組、頭獎20萬元五組、雲端發票專屬100元獎五組。
■ 特別獎1000萬中獎門市（2組）
📍淡水新江店：花費49元（新北市淡水區中山北路二段188巷16號1樓）
📍高雄西灣店：花費183元（高雄市鼓山區蓮海路70號（國立中山大學））
其中一位幸運兒僅以49元購買「媽媽煮藝」黃金霸王腿條，即幸運獲得千萬獎金；另一位則花費不到200元購買夯番薯、金飯糰系列麻油雞飯糰、經典原味熱狗等商品，同樣一舉抱回千萬大獎。
■ 特獎200萬中獎門市（2組）
📍新竹鐵支店：花費260元（新竹市東區鐵道路一段28巷79號1樓）
📍南州庄頭店：花費270元（屏東縣南州鄉三民路52之3號）
幸運得主均以不到300元購買商品，就將200萬大獎抱回家。
■ 頭獎20萬中獎門市（5組）
📍屏東昌賢店：花費157元（屏東縣屏東市建民路63號）
📍三重興富店：花費220元（新北市三重區光復路一段70號1樓）
📍中和雙捷店：花費129元（新北市中和區景新街468號）
📍湖捷店：花費155元（台北市內湖區成功路四段178號1樓）
📍斗六榮大店：花費69元（雲林縣斗六市大學路一段402號1樓）
最低僅花費69元購買「全家」人氣鮮食椒麻香蔥雞涼拌麵就幸運中獎；其他幸運兒還有以129元購買Let's Café熱拿鐵、鮪魚起司溏心蛋三明治及其他食品，就將20萬獎金收入囊中。
■ 雲端發票專屬獎100萬中獎門市（5組）
📍五股蓬萊店：花費59元（新北市五股區成泰路一段235-11號1樓及B1）
📍土城欣隆店：花費52元（新北市土城區中央路三段283號1樓）
📍平鎮台達店：花費9元（桃園市平鎮區中興路平鎮段458號）
📍台南新宅店：花費137元（台南市安南區北安路三段907號1樓）
📍三重中央店：花費29元（新北市三重區中央南路51號1樓）
中獎發票購買品項包含茶葉蛋、FMC古早味紅茶、麻油雞飯糰及高麗菜等商品，幸運得主最低僅花費9元就幸運抱走100萬大獎。
統一發票11、12月開獎！完整中獎號碼一圖看
📌特別獎號碼：97023797
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：00507588
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：92377231、05232592、78125249
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
資料來源：財政部稅務入口網
