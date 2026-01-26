我是廣告 請繼續往下閱讀

越南水果市場近期出現罕見景象，過去被視為進口高檔水果的奇異果，如今價格大幅下探。越媒指出，受中國供應量暴增影響，中國產奇異果在越南零售端售價創下新低，每公斤最低僅約8萬越南盾（約新台幣96元），明顯衝擊長年由紐西蘭與法國主導的市場結構。根據《越南快訊》報導，胡志明市多家超市近期上架大量中國奇異果，價格親民到讓消費者直呼不可思議。市民Loan女士表示，她在超市看到中國產綠色奇異果一盒6顆僅售4.9萬越南盾，黃金奇異果也只要6.9萬越南盾，換算下來每公斤約8萬至12萬越南盾，價格「低得不太尋常」。不只常見的綠色與黃金品種，就連過去定位高價的紅肉奇異果，也出現明顯降價。報導指出，中國紅肉奇異果一盒4顆、重約450克，售價同樣為4.9萬越南盾，換算每公斤約10.9萬越南盾，與以往動輒高價的進口紅肉奇異果形成強烈對比。從通路觀察，在Go!、Bach Hoa Xanh、Kingfood等大型連鎖超市，目前架上低價奇異果幾乎清一色來自中國；相較之下，紐西蘭與法國奇異果仍維持較高價位。例如WinMart販售的紐西蘭綠色奇異果，每公斤約13.9萬越南盾，雖較往年便宜，仍明顯高於中國貨。超市業者指出，過去中國奇異果多半只在網路平台或平價水果店流通，但近年品質與外觀大幅提升，規格趨於一致，只要通過檢驗與標準控管，便能順利進入大型通路，且產地標示清楚，逐漸獲得消費者接受。一名供貨給胡志明市連鎖超市的進口商分析，中國奇異果具備高產量、低勞動成本與規模化生產等優勢，價格競爭力明顯；而紐西蘭與法國奇異果則選擇穩守中高端市場，以品牌形象與品質取勝。隨著低價產品持續湧入，越南奇異果市場的消費分層與競爭格局，正悄悄發生改變。