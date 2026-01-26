我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳昊森（左）在街頭大方摟抱蘭西雅（右）。（圖／翻攝自微博＠知名娛記蘇小五）

台灣男星陳昊森被爆出新戀情，中國知名狗仔「蘇小五」今（26）日釋出影片，拍到他在北京街頭與小2歲的中國女星蘭西雅互動親暱，兩人從用餐、騎共享單車到同返飯店，全程「粉紅泡泡」滿溢，戀情疑似正式曝光。曝光畫面中，陳昊森和蘭西雅約會互動相當親暱，等紅綠燈時，身高182公分的陳昊森大手摟抱蘭西雅，互動毫不避諱；隨後兩人騎著共享單車穿梭北京街頭前往餐廳，氣氛輕鬆甜蜜；用餐結束後，陳昊森先在店外等候，發現女方遲遲未出現，還貼心折返回店內尋人；路邊等車時，化身「巨型犬」向女方撒嬌，把頭靠在蘭西雅肩膀上，最後一同搭車回到飯店。根據了解，陳昊森與蘭西雅應該是透過合作電影《小徑分岔的花園》結緣，片中飾演感情陷入危機的戀人，被認為「假戲真做」，此外，也有眼尖粉絲發現，蘭西雅過去在微博分享的照片中，背景疑似曾出現陳昊森身影，推測這段關係並非近期才開始。回顧陳昊森情史，他過去曾被封為「姐姐收割機」，因此本次和年下女星傳情也被調侃是「換了口味」，他曾於2021年與歐漢聲前妻鄭雲燦交往，並在2023年分手；2023年也曾與金曲歌后魏如萱傳出接送、同遊日本的消息，雙方則對外強調只是好友；此外，他還曾與張淼怡傳出約會傳聞，甚至一度被點名與《刻在你心底的名字》美術指導姚國禎有過同性曖昧話題。本次和蘭西雅的緋聞，截稿前陳昊森尚未出面回應。