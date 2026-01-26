我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本代表隊今（26）日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新29人名單，隨著山本由伸、鈴木誠也，以及今季挑戰美職的岡本和真、村上宗隆等球星正式入列，日本隊陣中大聯盟球星人數已高達8人，大幅超越2009年的5人紀錄，寫下史上最豪華陣容。（圖／美聯社／達志影像）

▲至於小園海斗會入選本次經典賽名單，井端監督看重的是他的「全能性」，「他的表現一直活躍，能勝任二壘、三壘甚至一壘，這種活棋對球隊幫助非常大。」（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.15）

⭐️日本國家隊完整29人名單⭐️

二刀流（1人）：

#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）

投手（14人）：

#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）

#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）

#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）

#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）

#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）

#15 大勢（NPB讀賣巨人）

#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）

#28 高橋宏斗（NPB中日龍）

#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）

#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）

#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）

#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）

#69 石井大智 （NPB阪神虎）

#19 菅野智之（自由球員）

捕手（3人）：

#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）

#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）

#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）

內野手（7人）：

#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）

#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）

#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）

#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）

#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）

#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）

#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）

外野手：（4人）

#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）

#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）

#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）

#23 森下翔太（NPB阪神虎）

第6屆世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊總教練井端弘和今（26）日於記者會正式宣布29人代表隊名單，僅剩最後一個「神祕席位」尚未公布。記者會上，井端監督明確指名道奇隊強投山本由伸為本屆日本隊「王牌」。此外，井端也特別點名效力歐力士猛牛的曽谷龍平，認為他是在秋季強化試合的表現中最讓自己感到最驚艷的一人。山本由伸在去年幫助道奇隊完成世界大賽二連霸，他的身價與實力早已無需多言。井端監督今日在記者會中公開欽點，山本由伸就是日本隊當之無愧的頭號王牌，「他在日職時期就是頂尖投手，我希望他能以日本隊王牌的身分站上投手丘，展現那種『絕對能贏球』的壓制力。」至於「投手大谷」能否在經典賽賽場重現，井端監督的立場始終如一：「目前想法與去年相同，一切取決於他在春訓的投球狀況，會等到他在基地投過之後再做最後評估。」本次名單中，廣島鯉魚的小園海斗、歐力士猛牛的曽谷龍平以及日本火腿的北山亘基都是首度入選。井端監督特別說明選人考量，尤其是曽谷龍平，在去年秋季強化試合的表現讓他大為驚艷，「他是當時我徵召的所有球員中表現最出色的，只要能投出當時那樣的球威，絕對能封鎖對手。」曽谷龍平身為2022年日職選秀狀元，2025賽季效力歐力士猛牛，共出賽21場、取得8勝8敗的戰績，賽季防禦率為4.01。日韓對抗賽首戰，曽谷龍平主投3局沒被打出安打、也沒有任何四死球，無失分。當時前中日龍監督立浪和義就曾指出，曽谷在此次使用新規則「投球計時器」下完全沒有受到影響，「最重要的是他完全沒有用力過度，球不斷往低角度集中。」至於小園海斗會入選本次經典賽名單，井端監督看重的是他的「全能性」，「他的表現一直活躍，能勝任二壘、三壘甚至一壘，這種活棋對球隊幫助非常大。」而北山亘基則以控球穩定與球質強勁獲得肯定。目前日本隊已集結包含大谷翔平、山本由伸在內的8名大聯盟球星，寫下武士隊史上最豪華紀錄。目前名單僅剩最後1席，井端監督透露可能會考量外野戰力，這也讓全日本球迷引頸期盼，究竟誰會是這支「歷代最強」日本隊的最後一塊拼圖。