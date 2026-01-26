我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲昨（25）日出席活動時透露，過去拜會民進黨團總召柯建銘時，曾向對方提議若《人工生殖法》通過，「總預算、軍購案我來處理」，並直言是給他個台階下。相關言論不斷延燒，醫師杜承哲更是忍不住開罵，「你們只要子宮而已」，柯文哲短短幾句話就證明了，其實國防預算沒問題，只是「你不肯跟我交易」。柯文哲的一番言論，引發綠營全體炸鍋，立委陳培瑜怒轟，這不是政黨協商該有的樣子，柯文哲和民眾黨團，根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼，支持改革，就拿出內容；要監督，就回到程序。不要用交易綁架人民，也不要用甩鍋欺騙外界，台灣值得更負責任的政治！台北市議員簡舒培也痛批，柯文哲真的完全沒有羞恥心，不是民眾黨提了什麼，就全世界要陪他們演戲。更何況，民眾黨要推的不是《人工生殖法》而是「代理孕母」，就是把女性子宮合法出租化，這是因為這關乎人權、倫理、身體自主，不是一句「不要意識形態」就可以模糊的。醫師杜承哲直言，柯文哲幾句話，證明「國防預算沒問題，只是你不肯跟我交易」，什麼「兩頁」、什麼「延遲」，全是藉口，他不禁開嗆：「你們只要子宮而已！」這3個月來，在攻擊軍購案的謊言，全被柯文哲戳破了。