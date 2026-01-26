我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（26）日再寫新高，開盤上漲41.05點、來到32002.56點，成功站上32000點關卡，盤中最高一度來到32196.75點，終場上漲103.01點，收32064.52點，再創收盤新高，成交量為7246.14億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.62點、來到299.88點，隨後站300點關卡，終場上漲3.39點或1.13%，收在302.65點，持續創下逾25年新高，成交量為1510.19億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、聯電、旺宏、南亞；個股成交值排行榜前五名為：聯發科、台積電、南亞科、華通、力積電。權值股走勢分歧，權王台積電逆勢走低，以1765元盤上開出，早盤一度翻紅，來到1785元再創新天價，不過隨後遇到獲利了結賣壓，最後一盤爆出2900張賣單，收在今日最低價1755元，下跌15元或0.85%，拖累大盤指數就有115點。鴻海則是震盪後走高，盤中在買單挹注下點火走高，盤中最高一度來到225元，終場上漲2.5元或1.13%，收在224元，挹注大盤指數就有12點；而IC設計龍頭股聯發科走勢更加強勁，早盤一度攻上漲停價1790元，終場上漲140元或8.59%，收在1770元，股價超車台積電，挹注大盤指數就有63點。此外，漲價概念股持續走高，PCB族群一片紅通通，燿華、定穎投控、嘉聯益、博智攻上漲停板，南亞上漲逾5%，高技、台玻上漲逾4%，華通、金像電上漲逾3%，健鼎、佳總、富喬上漲逾2%。記憶體族群也持續走強，市場關注明日出關的華邦電是否能延續漲勢，今日攻上漲停價113元，同樣攻上漲停板的還有旺宏，終場收在76.2元，南亞科上漲逾5%，力積電上漲逾3%；模組廠也同步走高，十銓、威剛攻上漲停板，創見上漲逾5%，至上、品安、宇瞻上漲逾4%。雖然台積電今日熄火表態，但半導體股仍有資金挹注，旺宏、金麗科、華邦電攻上漲停板，聯發科、錼創科技-KY創上漲逾8%，M31、力旺上漲逾7%，聯電、博盛半導體、欣銓上漲逾6%，南亞科、台星科上漲逾5%。此外，節能概念依舊是市場火熱話題，碩禾上漲逾8%，元晶、嘉晶上漲逾5%，億光、永冠-KY、聯合再生、國碩、中美晶、茂迪上漲逾3%。