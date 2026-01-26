我是廣告 請繼續往下閱讀

拉麵一級戰區的台北市中山區，以辣麻味噌打響知名度的拉麵店「鬼金棒」，日前傳出有一名員工涉嫌偷錢。老闆憤而在臉書發文，表示這名江姓員工任職兩年間，經常以「投幣機壞掉」為由向來消費的客人收取現金，前前後後偷取的金額竟高達50幾萬。而店家因投幣機問題遭到客人負評，如今被抓包是店內員工搞鬼。老闆也無奈發文，並表示已尋求法律協助。「鬼金棒」老闆昨（25日）下午透過臉書發文表示，近日開除一名疑似偷錢的江姓員工，控訴對方任職兩年熟悉操作後，經常於忙碌時向客人表示機器壞掉，改以收取現金的方式，「這兩年前前後後應該偷了50幾萬。」經對帳後已取回款項並調閱監視器尋求法律協助。老闆表示，第一次發現偷竊時已原諒對方，怎料，後續又偷了第二次、第三次，金額從幾十塊到幾百塊不等，「只要是他經手的錢，就算是去銀行換錢也會少。」貼文曝光後，不少曾經到該店消費的網友紛紛留言表示，「之前就是為了他的爛態度跟機器壞掉才留下負評的，原來是這種偷錢仔，真的辛苦老闆了」、「那我有碰過耶、還想說怎麼前面幾個正常，到我前一個就開始壞」、「一個爛員工壞了該店的名聲」。對此，老闆也解釋，「之前各位在負評裡面寫說機器壞掉收錢其實就是這個人，有時候我都認為是單一的案例，但是調了監視器才發現全部的員工裡只有他會這麼做。」