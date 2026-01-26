我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優被爆出逃漏稅200億。（圖／車銀優IG@eunwo.o_c）

聘請大型律所世宗 正式啟動法律攻防

▲韓國狗仔媒體D社爆料車銀優家中公司面3次改名遷址，被猜測是為了避稅所為。（圖／翻攝自D社）

車銀優不服處分 啟動徵稅適格性審查

韓國男團ASTRO成員兼演員車銀優近日捲入重大稅務風波，據韓媒披露首爾地方國稅廳已針對車銀優展開高強度稅務調查，並通知追繳超過200億韓元（4367.8萬元新台幣）的所得稅，金額規模被指是韓國演藝圈史上罕見的案例之一。消息曝光後不僅粉絲震驚，整個娛樂產業也高度關注後續發展，外界普遍認為此案恐對藝人與家族公司之間的財務模式帶來指標性影響，隨後車銀優方面也宣布找來日前幫NewJeans打官司的「韓國世宗律師事務所（SHIN & KIM）」，讓不少粉絲直呼：「請鬼拿藥單！」根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，車銀優已聘請大型律師事務所「世宗」作為法律代理，準備針對國稅廳的徵稅處分展開正式法律程序，值得注意的是，世宗律師事務所先前也曾承辦女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約解約訴訟，具備豐富的娛樂與商業法務經驗，車銀優此舉被解讀為正面迎戰，並不打算低調和解，而是循制度管道爭取翻案空間。然而由於NewJeans前陣子才鬧得沸沸揚揚後敗訴尋求和解，讓不少車銀優粉絲對於他的選擇都十分擔心。首爾地方國稅廳調查四局指出，車銀優涉嫌透過其母親設立的一人企劃法人，進行收入分流以規避高額個人所得稅，調查顯示車銀優長期以來透過所屬公司Fantagio與其母親名下法人簽訂演藝活動支援勞務合約，相關收入再由Fantagio、母親的法人公司以及車銀優本人3方分配。國稅廳認定，該法人實質上並未提供相對應的勞務，屬於「皮包公司」，藉此將最高可達45%的個人所得稅，轉換為稅率低約20個百分點的法人稅，構成逃稅行為。對於國稅廳的認定，車銀優方面已正式提出「徵稅適格性審查」，這是納稅人針對課稅通知合法性所能行使的事前救濟程序，目的是要求重新審視並糾正不當處分。Fantagio也同步發聲表示，本案最大爭議點在於「車銀優母親設立的法人是否在實質上構成課稅對象」，目前尚未收到最終確定通知，涉及法律解釋與適用層面，公司將依照合法程序積極說明，並全力配合相關調查。除車銀優本人外，娛樂公司Fantagio也被國稅廳追繳約82億韓元稅款，理由是被認定曾替其母親名下法人處理虛假加值稅發票，Fantagio對此同樣提出徵稅適格性審查，但未獲國稅廳採納，隨後也另行聘請大型律師事務所「律村」因應後續法律行動。隨著案件逐步進入法律攻防階段，外界關注的不僅是車銀優個人的清白與責任歸屬，也包括韓國演藝圈長年存在的「家族法人＋經紀公司」財務結構，是否將因此迎來更嚴格的檢視與修正。