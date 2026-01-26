我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣上午到大甲區會勘經國路段淹水工程。（圖／江啟臣提供，2026.01.26）

國民黨台中市長選舉「姐弟之爭」陷入僵局，市長盧秀燕昨天公開呼籲二次協調不成就初選，且不宜超過2月中旬，傳出2月6日將再度進行協調，楊瓊瓔和江啟臣今天都表示尚未接到通知，靜待黨中央安排。立委楊瓊瓔與江啟臣的姐弟之爭持續近2個月，盧秀燕去年底曾喊話希望1月定調，但黨中央並未積極回應。面對綠營何欣純早已開跑，且民調顯著提升，藍營支持者越來越焦慮。秘書長李乾龍16日親自主持協調2小時後，「姐弟之爭」宣告破局。事後江啟臣希望下次協商時間越快越好、楊瓊瓔則透露江啟臣曾喊出5月提名即可，但江啟臣否認。盧秀燕昨天再度針對國民黨台中市長黨內提名的進程表態，表示透過內部民調，楊、江兩人都領先民進黨候選人很多，「兩位都有贏」，但是希望穩定領先，若二次協調不成，希望趕快舉行初選。黨內則傳出黨中央被地方問到煩，拋下「別再問了！2月6日會進行第二次協調」的說法。江啟臣今（26）日上午到大甲區會勘經國路段淹水工程，接受聯訪時他表示，提名、協調等工作都要由黨中央回答，目前還沒接到第二次協調的通知。對於盧秀燕希望2月中旬前提名，江啟臣認為盧秀燕表達她的心聲，也是很多支持者、年底參加選戰夥伴們的心情。江啟臣強調，國民黨在年底需要的是團結，過程希望和諧處理，不管是內部民主或提名過程，相信黨中央有智慧可以好好處理這些事情，希望儘快提出清楚的時程。楊瓊瓔上午會勘梧棲農會產業大樓整修工程，接著馬不停蹄地趕到市府春聯活動，與盧秀燕合體。她受訪表示靜待第二次協調，「目前還沒通知到我」，大家目標都是一致的，就是集合所有力量選出最強候選人，團結打贏選戰。