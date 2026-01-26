我是廣告 請繼續往下閱讀

台中之光「玖壹壹」這次不拿麥克風，改拿毛筆！台中市政府今(26)日公布115年馬年春聯，最吸睛的莫過於由玖壹壹親手執筆的「限量隱藏版」。市長盧秀燕直言，消息剛走漏，全國「南北二路」都傳出搶要聲浪，讓市府對有限的數量大感頭痛。盧秀燕表示，去年在「玖壹壹南北貳路音樂節」現場親自「預約」代筆，沒想到三位團員一口答應。今成果揭曉，洋蔥負責家戶版「馬上有錢」，健志與春風則分別執筆隱藏版。盧市長觀看團員以「懸筆」方式揮毫後驚呼，三人簡直是「隱藏版書法家」。指導老師葉國居也給予高度肯定，笑稱他們是「被歌星耽誤的書法天才」。秘書處說，家戶版「馬上有錢」將透過區公所發放；而最受矚目的限量款「超級馬利」及「龍馬有春」則自1月30日起，於新市政大樓及陽明市政大樓供民眾限量索取。此外，市府將於1月30日同步舉辦大規模揮毫活動，邀請15大書法團體、共152位書法家在三大現場免費為市民寫春聯、畫年畫。當日還有特色小活動及紅包福袋發放，預計將掀起一波排隊熱潮。